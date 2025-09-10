Oracle: Eufória po výsledkoch, spoločnosť rastie o 30 % 📈

Hoci celkové tržby boli pod očakávaniami, pre investorov bola kľúčová ich štruktúra. Najmä:
Rast tržieb z IaaS (Cloud Infrastructure): impozantný medziročný nárast o 55 %
Rast tržieb zo SaaS (Cloud Applications): medziročne +11 %
Okrem toho spoločnosť uviedla obrovský objem budúcich objednávok (RPO) – ten dosiahol 455 miliárd USD, čo predstavuje medziročný rast o 359 %!
Takéto extrémne zabezpečenie budúcich príjmov nielen ospravedlňuje vysoké ocenenie spoločnosti, ale zároveň potvrdzuje aj tie najoptimistickejšie predpovede rastu.
Ďalší záujem investorov vyvolala zmienka o projekte „Stargate“ – projekte v hodnote 500 miliárd USD, na ktorom Oracle spolupracuje s OpenAI. A to nie je všetko – firma taktiež uviedla významné partnerstvá s technologickými gigantmi.
Tržby z oblasti „Multi-Cloud“ – teda spolupráce s AWS, Google Cloud a Azure – vzrástli medziročne 15-násobne.
To naznačuje zaujímavý trend medzi lídrami odvetvia, ktorí čoraz viac volia spoluprácu namiesto rivality.
Pozitívnym prekvapením boli aj kapitálové výdavky, ktoré vzrástli z 25 na 35 miliárd USD, čo ukazuje, že Oracle nemá v úmysle spomaliť svoje mimoriadne dynamické tempo rastu.
Analytici a komentátori sa zhodujú, že ide o strategický a historický zlom v dejinách spoločnosti. Oracle ukázal, že transformácia z lídra v databázach na cloudového obra nie je len možná – ale už sa stáva realitou.
