Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Oracle: Eufória po výsledkoch, spoločnosť rastie o 30 % 📈

14:16 10. septembra 2025

Oracle si získal pozornosť trhu svojimi výsledkami. Ešte pred otvorením trhu akcie rastú o viac než 30 %, čím firma získava na trhovej kapitalizácii viac než 200 miliárd dolárov. Hoci spoločnosť nenaplnila očakávania trhu čo sa týka EPS a tržieb, detaily reportu ukazujú, prečo trh reagoval tak euforicky.
Po spoločnostiach Broadcom a Alphabet trh teraz posúva Oracle na nové historické maximum (ATH). Zdá sa, že silná vlna výsledkov technologických firiem zatiaľ nemá konca.

Konsenzus analytikov očakával EPS na úrovni 1,48 USD a tržby 15 miliárd USD. Obe metriky boli mierne pod odhadmi – zverejnené čísla boli EPS 1,47 USD a tržby 14,9 miliardy USD.
Treba však pripomenúť, že trh už predtým zohľadnil — najmä sezónny — pokles výsledkov oproti predchádzajúcim údajom 1,70 USD a 15,9 miliardy USD.

Čo teda podnietilo trh k takejto euforickej reakcii na ocenenie spoločnosti?

 

Hoci celkové tržby boli pod očakávaniami, pre investorov bola kľúčová ich štruktúra. Najmä:

  • Rast tržieb z IaaS (Cloud Infrastructure): impozantný medziročný nárast o 55 %

  • Rast tržieb zo SaaS (Cloud Applications): medziročne +11 %

Okrem toho spoločnosť uviedla obrovský objem budúcich objednávok (RPO) – ten dosiahol 455 miliárd USD, čo predstavuje medziročný rast o 359 %!

Takéto extrémne zabezpečenie budúcich príjmov nielen ospravedlňuje vysoké ocenenie spoločnosti, ale zároveň potvrdzuje aj tie najoptimistickejšie predpovede rastu.

Ďalší záujem investorov vyvolala zmienka o projekte „Stargate“projekte v hodnote 500 miliárd USD, na ktorom Oracle spolupracuje s OpenAI. A to nie je všetko – firma taktiež uviedla významné partnerstvá s technologickými gigantmi.
Tržby z oblasti „Multi-Cloud“ – teda spolupráce s AWS, Google Cloud a Azure – vzrástli medziročne 15-násobne.

To naznačuje zaujímavý trend medzi lídrami odvetvia, ktorí čoraz viac volia spoluprácu namiesto rivality.

Pozitívnym prekvapením boli aj kapitálové výdavky, ktoré vzrástli z 25 na 35 miliárd USD, čo ukazuje, že Oracle nemá v úmysle spomaliť svoje mimoriadne dynamické tempo rastu.

Analytici a komentátori sa zhodujú, že ide o strategický a historický zlom v dejinách spoločnosti. Oracle ukázal, že transformácia z lídra v databázach na cloudového obra nie je len možná – ale už sa stáva realitou.

 

