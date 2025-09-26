Oracle sa stane jedným z akcionárov TikToku 🔎

- TikTok U.S. ohodnotený na približne 14 miliárd USD
- Investorská skupina (Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Dhabí) bude kontrolovať 45 % spoločnosti
- Oracle bude dohliadať na bezpečnosť a ostane poskytovateľom cloudových riešení
- Exekutívny príkaz stanovuje približne 120-dňovú lehotu na finalizáciu dohody, pričom schválenia z Číny sú stále potrebné
Prezident Donald Trump podpísal exekutívny príkaz podporujúci rámec, ktorý umožní TikToku naďalej pôsobiť v USA, pričom nová americká entita je ohodnotená na približne 14 miliárd USD. Plán sa odvoláva na zákon z roku 2024, ktorý vyžaduje, aby čínska spoločnosť ByteDance odpredala kontrolný podiel v TikToku. Spoločnosť si ponechá menej ako 20 % vlastníctva, zatiaľ čo americká investorská skupina (vrátane Oracle, Silver Lake a MGX) bude držať približne 45 %, so zvyškom podielov rozdeleným medzi ďalších existujúcich a nových investorov. Biely dom prezentuje tento krok ako riešenie bezpečnostného problému, ktoré zároveň zachová aplikáciu dostupnú pre 170 miliónov amerických používateľov a splní požiadavky na odpredaj.
Prevádzkové riadenie novej joint venture (JV) sa bude týkať amerických operácií TikToku, pričom kľúčovú úlohu získa Oracle: spoločnosť prevezme zodpovednosť za bezpečnostné operácie (vrátane ochrany dát) a zároveň ostane poskytovateľom cloudovej infraštruktúry. Exekutívny príkaz zdôrazňuje americký dohľad nad odporúčacím algoritmom, vrátane preučenia a monitorovania modelov v spolupráci s bezpečnostnými partnermi USA. Trump uviedol, že plán prebral s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Schválenia čínskych regulátorov zostávajú nevyhnutnou podmienkou a rokovania stále pokračujú.
Americká administratíva odložila vynucovanie ustanovení o zákaze do 16. decembra 2025 a dokumenty k transakcii stanovujú približne 120-dňovú lehotu na dokončenie zmien vlastníckej štruktúry.
