Orsted pod tlakom: núdzová emisia akcií má zachrániť kľúčové americké projekty

Dánska energetická spoločnosť Orsted získala v piatok súhlas akcionárov s núdzovou emisiou práv na akcie v hodnote 9,4 miliardy dolárov, ktorá má pomôcť financovať jej americké projekty čeliac neistote kvôli postojom prezidenta Donalda Trumpa voči obnoviteľným zdrojom energie.
Orsted, kedysi ropná spoločnosť známa ako DONG Energy, prešla výraznou transformáciou a stala sa globálnym lídrom v oblasti offshore veternej energie. Od IPO v roku 2016 do roku 2021 jej trhová hodnota vzrástla päťnásobne. Odvtedy sa však situácia dramaticky zmenila – cena akcií klesla o 85 % a spoločnosť sa teraz snaží zabrániť ďalšiemu zniženiu svojho úverového ratingu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Projekty v USA: Sunrise Wind a Revolution Wind
Hlavný problém predstavujú americké projekty Sunrise Wind a Revolution Wind, ktoré čelia zastaveniu prác na základe rozhodnutia amerických úradov. Projekt Sunrise Wind prišiel o kľúčových investorov po tom, čo Biely dom v apríli nariadil nórskej spoločnosti Equinor zastaviť výstavbu susedného veterného parku. V auguste nasledoval zákaz pokračovania prác na takmer dokončenom projekte Revolution Wind, ktorý Orsted realizuje spolu so spoločnosťou Skyborn Renewables.
Šéf Orstedu Rasmus Errboe upozornil, že firma týždenne vynakladá až 100 miliónov dánskych korún (15,7 mil. USD) na svoj 50 % podiel v projekte Revolution Wind. Ak sa výstavba čoskoro neobnoví, hrozí, že špecializovaná loď najatá na inštaláciu zariadení nebude dostupná a Orsted bude musieť znovu vstúpiť na trh za výrazne vyššiu cenu.
Tá istá loď je nasadená aj na Sunrise Wind, čo situáciu ďalej komplikuje a zvyšuje náklady o ďalších 60–70 miliónov korún týždenne.
Zníženie výhľadu zisku a ďalšie riziká
Problémy sa neobmedzujú len na USA. Nízke rýchlosti vetra v júli a auguste a oneskorenie projektu na Taiwane prinútili Orsted k zníženiu výhľadu prevádzkového zisku na rok 2025. To opäť zvyšuje tlak zo strany investorov aj ratingových agentúr.
Ratingová agentúra S&P Global už v auguste znižila hodnotenie Orstedu na BBB-, čo je najnižší stupeň investičného pásma. Akékoľvek ďalšie zhoršenie by firmu poslalo do tzv. „junk“ pásma, čím by sa výrazne predražilo budúce financovanie. S&P zároveň varovala, že emisia akcií môže Orstedu poskytnúť len 3 až 6 mesiacov odkladu, než oneskorenie výstavby opäť vyvolá tlak na financovanie.
„Bude to dlhá a ťažká cesta k obnove Orstedu,“ uviedla predsedníčka predstavenstva Lene Skole na valnom zhromaždení.
Podporu projektu vyjadril aj Equinor, ktorý ako 10 % akcionár oznámil investíciu až 6 miliárd nórskych korún (941 miliónov USD) do práv na akcie.
ORSTED.DK (D1)
Akcie spoločnosti Orsted sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 201,80 DKK, po prudkom prepade, ktorý nasledoval po oznámení o stopke kľúčových projektov v USA a spustení núdzovej emisie akcií.
Cena sa nachádza výrazne pod kĺzavými priemermi, konkrétne:
-
EMA 50 (oranžová): 243,36 DKK
-
SMA 100 (modrá): 263,89 DKK
To potvrdzuje silné medvedie nastavenie trhu. Oba priemery sú klesajúce, pričom EMA 50 sa od júla prudko odklonila smerom nadol, čo ukazuje na zrýchlenie negatívneho trendu. RSI je na úrovni 37,5, teda pod neutrálnou hladinou, ale zároveň ešte nevstúpil do prepredanej zóny pod 30 bodov. To naznačuje, že na trhu prevažuje predajný tlak, ale priestor na ďalší pokles stále existuje.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.