Orsted zažil najväčší prepad v histórii po oznámení plánovanej emisie akcií za 9 miliárd USD

Akcie dánskej spoločnosti Orsted A/S sa v pondelok prepadli o rekordných 29 % po tom, čo firma oznámila zámer uskutočniť práva na úpis nových akcií v hodnote až 60 miliárd DKK (9,4 miliardy USD). Tento krok, najväčší v európskom energetickom sektore od roku 2009, má posilniť bilanciu spoločnosti po sérii zrušených projektov a zhoršenom prístupe k financovaniu, najmä na americkom trhu.
Dopady na firmu a odvetvie
Orsted, ešte nedávno považovaný za vlajkovú loď energetickej transformácie, čelí kombinácii nepriaznivých faktorov – od rastu nákladov na stavebné materiály a prácu po zhoršené podmienky predaja podielov v rozostavaných projektoch. Situáciu v USA navyše skomplikovali obmedzenia povoľovacích procesov a znižovanie daňových úľav pre veternú energiu, čo prinútilo firmu zrušiť tri významné projekty a výrazne obmedziť rast.
Plánovaná emisia zodpovedá takmer dvom tretinám súčasnej trhovej kapitalizácie Orstedu. Dánsky štát, ktorý drží 50,1 % akcií, si podiel ponechá, čo však môže viesť k politickým treniciam pre zníženú hodnotu investície.
Ďalšie kroky
Spoločnosť oznámila predaj svojho európskeho onshore veterného biznisu a plánuje získať viac ako 35 miliárd DKK z odpredajov v rokoch 2025–2026. Investície v období 2025–2027 majú dosiahnuť približne 145 miliárd DKK s cieľom udržať rating investičného stupňa a obnoviť výplatu dividend v roku 2026.
Očakávaný zisk EBITDA pre rok 2026 bol znížený na viac ako 28 miliárd DKK (z pôvodných 29–33 miliárd), pre rok 2027 na viac ako 32 miliárd. Celoročný výhlaď 2025 bol potvrdený, no segment offshore veterných elektrární má pre nižšie veterné rýchlosti iba neutrálnu prognózu.
Súčasný prepad ukazuje, aká krehká je situácia v odvetví offshore veternej energie a ako silne je financovanie projektov závislé od stabilných nákladov, regulačnej podpory a možnosti zdieľať riziká s investičnými partnermi. Orsted teraz stojí pred najťažšou finančnou výzvou od svojho vstupu na burzu.
Graf Orsted (D1)
Akcie Orsted dnes zažili extrémny prepad o viac než 29 % a prudko klesli na cenu okolo 216,60 DKK. Tento pád znamená prieraz pod oba kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (291,42 DKK) aj SMA 100 (284,40 DKK) – a návrat hlboko pod technické podpory, ktoré teraz fungujú ako silné rezistencie. RSI spadol na hodnotu 26,2, čo ukazuje na vstup do prepredanej zóny, aj keď vzhľadom na rozsah fundamentálneho šoku nemožno vylúčiť ďalší pokles. MACD signalizuje čerstvý medvedí kríž pod nulovou líniou, čo potvrdzuje negatívne momentum.
Zdroj: xStation5
