Partner OpenAI Foxconn masívne investuje v USA. Mieri na boom AI dátových centier.

- Foxconn chce v USA investovať 1 až 5 mld. USD do výroby AI serverov a do roku 2026 zvýšiť kapacitu na približne 2 000 rackov týždenne.
- Spoluprácou s OpenAI a Nvidiou sa snaží znížiť závislosť na iPhonoch a posilniť svoju rolu v AI infraštruktúre.
- Firma zároveň rozvíja chytré továrne s Intrinsic a stavia na kombinácii robotiky a umelej inteligencie.
Americké továrne pre OpenAI a Nvidiu
Hon Hai Precision Industry (Foxconn) plánuje v USA investovať približne 1 až 5 miliárd dolárov do rozšírenia svojej výrobnej základne. Cieľom je pokryť prudko rastúci dopyt lídrov v oblasti umelej inteligencie, ako sú Nvidia a OpenAI.
Firma navyšuje kapacity predovšetkým pri serveroch pre dátové centrá zamerané na AI. V roku 2026 chce byť schopná v USA zmontovať až 2 000 serverových rackov týždenne, čo by približne znamenalo zdvojnásobenie súčasného výkonu. Dôraz na americkú výrobu sa popri blízkosti zákazníkov spája aj s tlakmi administratívy prezidenta Donalda Trumpa na domácu produkciu a znižovanie colných rizík.
Od iPhonov k infraštruktúre pre AI
Foxconn sa dlhodobo snaží znížiť závislosť na montáži iPhonov pre Apple a posilniť svoju pozíciu v ekosystéme hardvéru pre umelú inteligenciu. Spoločnosť je už zapojená do projektu Stargate, kde pre OpenAI zabezpečuje výrobu serverov v závode vlastnenom skupinou SoftBank.
Novou oznámenou spoluprácou s OpenAI sa rozširuje rola Foxconnu ako výrobcu, ktorý pomáha zákazníkom pretaviť ich vlastné návrhy do konkrétnych riešení pre dátové centrá v USA. Jednou z kľúčových tém je, ako zladiť lokálnu výrobu, inštaláciu a prevádzku AI dátových centier tak, aby spĺňali americké regulačné aj politické požiadavky.
Rozsah budúceho biznisu s OpenAI zatiaľ nie je jasný, potenciál je však výrazný. Šéf OpenAI Sam Altman predtým spomínal plán vynaložiť približne 1,4 bilióna dolárov na infraštruktúru pre AI, čo by znamenalo mimoriadne ambiciózny investičný cyklus.
Robotika a chytré továrne ako ďalší pilier
Popri AI serveroch buduje Foxconn aj ďalšie technologické piliere. Firma oznámila nový podnik s Intrinsic zameraný na chytré továrne využívajúce robotiku.
Spolu s boomom AI rastie význam automatizácie v priemysle a službách. Šéf Nvidie Jensen Huang hovorí, že robotika v kombinácii s AI predstavuje trh s potenciálom v rádoch biliónov dolárov. Pre Foxconn to znamená príležitosť nielen ako dodávateľa hardvéru pre dátové centrá, ale aj ako partnera pre zákazníkov, ktorí chcú modernizovať vlastné výrobné prevádzky.
Graf: HHPD.UK (D1)
