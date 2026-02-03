PayPal sklamal investorov

- Výsledky PayPalu za 4Q 2025 zaostali za očakávaniami, rovnako ako aj výhlaď na rok 2026.
- Novým generálnym riaditeľom bude od marca Enrique Lores, doterajší šéf spoločnosti HP.
- Spoločnosť čelí tlaku konkurencie zo strany Big Tech a oslabujúcemu dopytu v USA, pričom musí hľadať nové cesty k „ziskovému rastu“.
Spoločnosť PayPal predstavila za štvrtý štvrťrok výsledky pod očakávaniami analytikov a zároveň zverejnila neuspokojivý výhlaď zisku na rok 2026, čo viedlo k okamžitému poklesu akcií o 9 % v predburzovom obchodovaní. Firma zároveň oznámila, že od 1. marca nastúpi do funkcie generálneho riaditeľa Enrique Lores, doterajší CEO spoločnosti HP.
Vo svojom výhlade PayPal uviedol, že v roku 2026 očakáva upravený zisk v rozmedzí mierneho poklesu až po nízky jednociferný rast, zatiaľ čo Wall Street počítala s rastom okolo 8 %. Za slabším výkonom stojí pokles maloobchodných výdavkov v USA, vysoké úrokové sadzby, pretrvávajúca inflácia a spomaľujúci trh práce, čo núti spotrebiteľov obmedzovať voliteľné výdavky a sústrediť sa na základné potreby.
Za štvrtý štvrťrok PayPal vykázal tržby vo výške 8,68 miliardy USD, čo je pod očakávaniami (8,80 miliardy USD). Upravený zisk na akciu dosiahol 1,23 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 1,28 USD. Celkový objem platieb vzrástol medziročne o 6 % (po očistení o kurzové vplyvy) na 475,1 miliardy USD.
Najväčším sklamaním bol výkon kľúčového segmentu – online platieb cez značkové tlačidlo PayPal (branded checkout), ktorý vzrastol len o 1 %, oproti minuloročným 6 %. To je zvlášť znepokojujúce, keďže tento segment má najvyššie marže a je zásadný pre udržanie konkurencieschopnosti voči hrozbám zo strany Apple Pay a Google Pay.
Nový manažment bude musieť riešiť nielen spomalenie rastu a stratu dôvery investorov, ale aj vyvíjať stratégie na posilnenie kľúčových produktov a zlepšenie efektivity. Spoločnosť už naznačila, že podniká kroky k obnove dynamiky svojho branded checkoutu, vrátane zjednodušovania nákladových štruktúr v menej výnosných oblastiach.
Graf 2PP.DE (D1)
Akcie PayPalu dnes zaznamenali prudký výpredaj, keď sa prepadli až na úroveň 41,18 EUR, čo predstavuje nové cenové minimum v rámci súčasného dlhodobého klesajúceho trendu. Cena sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (50,05 EUR) a SMA 100 (54,44 EUR), čo potvrdzuje pretrvávajúci medvedí sentiment na trhu. RSI klesol na 24,5, čím sa dostal hlboko do prepredanej zóny, čo môže naznačovať možnosť krátkodobej technickej korekcie alebo spomalenie poklesu. Trh bude v najbližších dňoch pravdepodobne hľadať lokálne dno, avšak bez zásadného zlepšenia sentimentu alebo novej pozitívnej správy zostáva trend jednoznačne negatívny.
Zdroj: xStation5
