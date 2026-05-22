Môžu lieky na chudnutie spomaľovať rozvoj rakoviny? 💊

- Moderné lieky na chudnutie a diabetes môžu mať ďalší možný prínos
- Nové štúdie naznačujú súvislosť medzi GLP-1 liekmi a lepšími výsledkami u niektorých pacientov s rakovinou
- Medzi tieto lieky patrí napríklad Ozempic od Novo Nordisku alebo Mounjaro od Eli Lilly
Moderné lieky na chudnutie a diabetes, ktoré v posledných rokoch výrazne zmenili farmaceutický trh, môžu mať ďalší významný prínos. Nové štúdie naznačujú, že prípravky zo skupiny GLP-1, medzi ktoré patrí napríklad Ozempic od Novo Nordisku alebo Mounjaro od Eli Lilly, môžu byť spojené s lepšími výsledkami u niektorých pacientov s rakovinou.
Podľa štyroch nových štúdií mali ľudia užívajúci GLP-1 lieky nižšie riziko progresie nádoru, nižšie celkové riziko úmrtia a v niektorých prípadoch aj nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka. Výsledky sú zatiaľ iba observačné, teda nepreukazujú priamu príčinnú súvislosť. Napriek tomu ide o signál, ktorý môže otvoriť ďalšiu dôležitú oblasť výskumu.
Nižšie riziko zhoršenia ochorenia
Jedna zo štúdií sledovala viac než 10 tisíc pacientov s časným štádiom rakoviny, ktorí po diagnóze začali užívať GLP-1 lieky. Výskumníci porovnávali ich vývoj s pacientmi, ktorí užívali iný typ lieku na diabetes. Výsledok ukázal, že pacienti na GLP-1 liečbe mali nižšiu pravdepodobnosť, že sa ich ochorenie rozšíri do pokročilejšieho štádia.
Pri pacientoch s rakovinou pľúc bola progresia do pokročilého ochorenia približne 10 % u používateľov GLP-1 liekov, zatiaľ čo v porovnávacej skupine dosahovala 22 %. Podobný trend sa objavil aj pri rakovine prsníka, kde bola progresia 10 % oproti 20 %. Štatisticky významné zníženie rizika bolo pozorované aj pri kolorektálnej rakovine a rakovine pečene.
Zaujímavý vývoj pri rakovine prsníka
Ďalšie štúdie sa zamerali konkrétne na rakovinu prsníka. Jedna analýza viac než 137 tisíc pacientok s rakovinou prsníka ukázala, že viac než 95 % používateliek GLP-1 liekov bolo po piatich rokoch stále nažive, zatiaľ čo pri ženách, ktoré tieto lieky neužívali, to bolo 89,5 %.
Iná štúdia sledovala takmer 95 tisíc žien, ktoré podstúpili vyšetrenie prsníka. Ukázalo sa, že ženy, ktoré užívali GLP-1 lieky, mali približne o 25 % nižšiu pravdepodobnosť diagnózy rakoviny prsníka. Výsledok zostal viditeľný aj po zohľadnení faktorov, ako sú vek, hmotnosť alebo ďalšie rizikové parametre.
Prečo by lieky mohli pomáhať?
Vedci zatiaľ presne nevedia, prečo by GLP-1 lieky mohli mať priaznivý vplyv na vývoj rakoviny. Existujú dve hlavné hypotézy.
Prvou možnosťou je nepriamy efekt cez chudnutie a zlepšenie metabolického zdravia. Obezita, vysoká hladina inzulínu, chronický zápal a poruchy metabolizmu sú spájané s vyšším rizikom niektorých typov rakoviny. Ak lieky pomáhajú znižovať hmotnosť a zlepšovať metabolické parametre, môžu tým nepriamo znižovať aj riziko nádorového ochorenia alebo jeho zhoršenia.
Druhá možnosť je priamejšia. Receptory pre GLP-1, teda hormón, ktorého účinok tieto lieky napodobňujú, sa podľa vedcov môžu nachádzať aj na povrchu niektorých nádorových buniek. To otvára otázku, či lieky nemôžu určitým spôsobom ovplyvňovať samotnú biológiu nádoru.
Výsledky treba brať opatrne
Zatiaľ je dôležité zdôrazniť, že nejde o definitívny dôkaz. Štúdie boli observačné, teda vychádzali zo zdravotníckych databáz, poistných záznamov a spätného sledovania pacientov. Takýto typ výskumu dokáže ukázať súvislosť, ale sám osebe nedokáže preukázať, že práve GLP-1 lieky boli príčinou lepších výsledkov.
Pacienti, ktorí GLP-1 lieky užívajú, môžu mať napríklad lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, pravidelnejšie kontroly alebo iné zdravotné návyky. To samo osebe môže prispievať k lepším výsledkom. Na potvrdenie účinku by boli potrebné klinické štúdie, ktoré by pacientov rozdeľovali do skupín náhodne a lepšie kontrolovali rozdiely medzi nimi.
