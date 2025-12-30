Pentagón uzavrel s Boeingom kontrakt na 8,6 miliardy USD na stíhačky F-15 pre Izrael

- Pentagón uzavrel kontrakt so spoločnosťou Boeing na 25 stíhačiek F-15IA pre Izrael s opciou na ďalších 25 kusov.
- Pentagón uzavrel kontrakt so spoločnosťou Boeing na 25 stíhačiek F-15IA pre Izrael s opciou na ďalších 25 kusov.
- Hodnota kontraktu je 8,6 miliardy USD, dokončenie sa očakáva do konca roku 2035.
- Dodávky spadajú pod program zahraničného vojenského predaja (FMS).
- USA zostávajú hlavným obranným partnerom Izraela napriek domácim protestom.
Ministerstvo obrany USA oznámilo, že uzavrelo kontrakt v hodnote 8,6 miliardy USD so spoločnosťou Boeing na dodávku nových stíhacích lietadiel F-15IA pre izraelské letectvo. Oznámenie prišlo krátko po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom na Floride.
Podľa oficiálneho vyhlásenia Pentagónu kontrakt zahŕňa návrh, integráciu, testovanie a výrobu 25 nových lietadiel F-15IA, s možnosťou navýšenia o ďalších 25 kusov. Ide o súčasť programu zahraničného vojenského predaja (FMS), ktorý umožňuje spojeneckým krajinám nakupovať zbrojnú techniku priamo od amerických výrobcov so súhlasom vlády USA.
Izrael je dlhodobo najvýznamnejším spojencom USA na Blízkom východe a zároveň najväčším príjemcom americkej vojenskej pomoci. Tento obchod tak ďalej posilňuje bezpečnostnú spoluprácu medzi oboma krajinami.
Kontrakt bude zabezpečovaný vo výrobnom závode spoločnosti Boeing v St. Louis, pričom dokončenie všetkých prác sa očakáva do 31. decembra 2035.
Napriek protestom pro-palestínskych a proti-vojnových skupín v USA, ktoré požadujú zastavenie vojenskej pomoci Izraelu kvôli situácii v Gaze, zo strany súčasnej ani predchádzajúcej administratívy nedošlo k žiadnej zmene v podpore Izraela.
Graf BA.US (D1)
Akcie spoločnosti Boeing v posledných týždňoch zaznamenali výrazné oživenie a aktuálne sa obchodujú na úrovni 217,89 USD, čím prekonali kĺzavé priemery EMA 50 (205,89 USD) aj SMA 100 (212,89 USD). Tento technický prielom nad kľúčové úrovne podporuje pozitívny obrat trendu po predchádzajúcom medveďom období. RSI sa nachádza na hodnote 62,6, čo signalizuje silný nákupný záujem, ale zároveň stále ponecháva priestor pre ďalší rast bez bezprostredného rizika prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
