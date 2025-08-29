PepsiCo navyšuje podiel v Celsius za 585 miliónov USD, preberá vedenie v energetických nápojoch

Spoločnosť PepsiCo posilňuje svoju pozíciu na trhu s energetickými nápojmi – v rámci novej transakcie za 585 miliónov USD navýši svoj podiel vo firme Celsius Holdings na 11 %. Podľa informácií agentúry Bloomberg je súčasťou dohody aj prevod značky Rockstar Energy v USA a Kanade pod Celsius, zatiaľ čo PepsiCo si ju ponechá na medzinárodných trhoch.
Celsius, známy vďaka svojim vitamínmi obohateným nápojom podporujúcim spaľovanie kalórií, získal v poslednom čase na popularite najmä vďaka akvizícii značky Alani Nu, zameranej na ženskú klientelu. Tá bude teraz distribuovaná prostredníctvom siete PepsiCo v USA a Kanade, čo by malo výrazne urýchliť jej expanziu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Nová štruktúra spolupráce znamená, že Celsius sa stane strategickým lídrom pre energetické nápoje PepsiCo v USA, kde bude zastrešovať značky Celsius, Alani Nu a Rockstar Energy. PepsiCo si naopak udrží kľúčovú úlohu v distribúcii celého portfólia Celsiusu v tomto regióne.
PepsiCo vstúpilo do Celsiusu už v roku 2022, keď investovalo 550 miliónov USD za 8,5 % podiel. Nová dohoda zároveň umožní spoločnosti vymenovať ďalšieho člena do predstavenstva Celsius.
Vďaka silnému rastu tržieb, ktorý prekonal očakávania analytikov v druhom štvrťroku, má Celsius aktuálnu trhovú kapitalizáciu okolo 15,4 miliardy USD, pričom akcie sa obchodujú na úrovni 59,69 USD.
Pre PepsiCo ide o krok v rámci širšej stratégie adaptácie na zdravšie a funkčné nápoje, ktorý dopĺňa jej tradičné portfólio (napr. Gatorade alebo CytoSport). Pre investorov tak spolupráca s Celsius predstavuje posilnenie pozície v segmente s vysokým rastovým potenciálom a zároveň snahu o modernizáciu ponuky v súlade s meniacimi sa preferenciami spotrebiteľov.
Graf PEP.US (D1)
Akcie PepsiCo sa obchodujú na úrovni 146,99 USD a po raste z júla sa nachádzajú v miernej korekcii. Cena zostáva nad EMA 50 (142,64 USD) aj SMA 100 (137,44 USD), čo potvrdzuje trvajúce býčie nastavenie. RSI (55,7) ukazuje na neutrálne momentum a priestor pre ďalší rast. MACD signalizuje spomaľujúci trend, ale zatiaľ nepotvrdzuje obrat. Kľúčová podpora leží na 145 USD, zatiaľ čo rezistencia zostáva v pásme 150–152 USD. Ak sa akcie udržia nad EMA 50, môžu pokračovať v strednodobom raste. Prerazenie pod 142 USD by však otvorilo cestu k hlbšej korekcii.
Zdroj: xStaion5
Graf CELH.US (D1)
Akcie Celsius Holdings aktuálne stoja na 59,60 USD po prudkom raste v auguste. Cena sa obchoduje výrazne nad EMA 50 (50,38 USD) aj SMA 100 (43,44 USD), čo ukazuje na veľmi silné býčie momentum. RSI (69,3) sa blíži k prekúpenému pásmu, čo môže signalizovať krátkodobé riziko korekcie. MACD zostáva v pozitívnom teritóriu, ale rastová dynamika sa začína pozvoľna vyrovnávať. Z technického pohľadu leží najbližšia rezistencia pri 61–62 USD, zatiaľ čo podpora je na úrovni 56 USD a potom až pri 50 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.