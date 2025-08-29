PepsiCo prehlbuje stávku na energetické nápoje investíciou 585 mil. USD do Celsius

PepsiCo významne navýšilo svoj podiel v Celsius Holdings nákupom konvertibilných prioritných akcií za 585 miliónov USD, čím sa jeho vlastnícky podiel zvýšil na približne 11 %, čo signalizuje expanziu v dynamicky rastúcom segmente energetických nápojov.
Ako dohoda vyzerá
PepsiCo zvýšilo svoj podiel z 8,5 % (počiatkom investície v roku 2022) na približne 11 % po konverzii preferenčných akcií. Transakcia zahŕňa nové konvertibilné preferenčné akcie, ktoré posilňujú vplyv firmy na strategické rozhodovanie Celsius. Na správu trhu reagovali akcie Celsius posilnením medzi 4 až 11 %.
Zdroj: xStation5
Značky a ich význam
PepsiCo bude v USA a Kanade distribuovať značku Alani Nu, ktorá cieli na ženy zamerané na zdravý životný štýl. Na druhej strane Celsius prevezme práva k značke Rockstar Energy v USA a Kanade, pričom PepsiCo si zachová kontrolu nad týmito právami v zahraničí.
Prečo to má význam
Tento krok zapadá do stratégie PepsiCo diverzifikovať ponuku za hranice tradičných limonád a posilniť svoju pozíciu v segmente „lepšie pre vás“. Energetické nápoje zažívajú silný rast – akcie Celsius za tento rok vzrástli o 120–140 %.
CEO Celsius, John Fieldly, zdôraznil, že rozšírená spolupráca zlepší dosah jednotlivých značiek. CEO PepsiCo Ram Krishnan uviedol, že energetický segment je kľúčovým motorom rastu a multi-značkové portfólio umožní osloviť širšie spektrum spotrebiteľov.
