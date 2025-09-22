Pfizer za 7,3 miliardy USD kupuje Metseru – posilňuje svoje postavenie na trhu s liekmi na obezitu

Americký farmaceutický gigant Pfizer oznámil akvizíciu biotechnologickej spoločnosti Metsera, ktorá sa špecializuje na vývoj liekov na zníženie telesnej hmotnosti. Hodnota transakcie môže dosiahnuť až 7,3 miliardy USD, vrátane budúcich výkonnostných platieb. Týmto krokom Pfizer výrazne posilňuje svoju pozíciu na rýchlo rastúcom trhu liečby obezity.
Cena 47,50 USD za akciu predstavuje prémium približne 43 % oproti poslednej zatváracej cene Metsery. Okrem toho môže Metsera získať ďalších 22,50 USD za akciu, ak splní definované míľniky. Akcie Metsery na premarkete reagovali rastom takmer o 60 % na 53,16 USD, zatiaľ čo akcie Pfizeru posilnili o 2 %.
Konkurencia a motivácia
Trh s liekmi na obezitu zažíva obrovský rozmach. Očakáva sa, že do začiatku 30. rokov prekročí hodnotu 150 miliárd USD.
Súčasnými lídrami sú Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) a Eli Lilly (Mounjaro, Zepbound), ktorí dominujú segmentu GLP-1 liekov. Vývoj sa však rýchlo posúva k novej generácii prípravkov, ktoré okrem redukcie hmotnosti zachovávajú svalovú hmotu alebo pôsobia na iné hormonálne dráhy.
Pfizer sa snaží preraziť na tento trh po tom, čo ukončil vlastný vývoj prípravku danuglipron – najprv kvôli nežiaducim účinkom pri dvojdávkovom režime, neskôr kvôli poškodeniu pečene pri testovaní verzie s dávkovaním raz denne.
Generálny riaditeľ Pfizeru Albert Bourla uviedol, že akvizícia Metsery „posúva Pfizer do kľúčovej terapeutickej oblasti“ a umožní spoločnosti využiť svoje know-how v oblasti kardiometabolických ochorení a globálnu infraštruktúru na urýchlenie vývoja novej generácie liekov na obezitu.
Výhlaď pre investorov
Podľa analytikov je dohoda pozitívnym impulzom pre Pfizer, pretože prináša robustnejšie a potenciálne lepšie dávkované portfólio, ktoré by mohlo byť konkurenčne výhodné v porovnaní s aktuálnou ponukou na trhu.
Akvizícia Metsery tak nie je len náhradou za neúspešný interný vývoj, ale skôr strategickým krokom, ktorý vracia Pfizer do hry v jednom z najlukratívnejších segmentov farmaceutického priemyslu.
Graf PFE.US (D1)
Akcie spoločnosti Pfizer sa po krátkodobom raste opäť dostali pod tlak a aktuálne sa obchodujú na úrovni 24,00 USD.
Technicky sa cena nachádza pod kĺzavým priemerom EMA 50 (24,54 USD) aj pod SMA 100 (24,24 USD), čo potvrdzuje návrat do medvedieho trendu. Krátkodobý rast zatiaľ nepriniesol obrat vo vývoji.
Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či sa akcie udržia nad úrovňou 23,50 USD, ktorá slúži ako blízka podpora.
Ak by došlo k jej prerazeniu, mohlo by to viesť k ďalšiemu poklesu smerom k májovým minimám.
Naopak, pre pozitívny obrat by bolo potrebné preraziť späť nad 25 USD a udržať sa nad kĺzavými priemermi.
Zdroj: xStation5
