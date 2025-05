Pfizer zaplatí viac než 1 miliardu USD za čínsku onkologickú terapiu 💉

Akcie spoločnosti Pfizer (PFE.US) dnes rastú takmer o 2 % po oznámení, že firma získa licenciu na novú imunoonkologickú liečbu od čínskeho biotechnologického lídra 3SBio Inc.. Úvodná platba vo výške 1,25 miliardy USD predstavuje najväčšiu licenčnú dohodu tohto typu s čínskou farmaceutickou firmou.

Akcie Pfizeru sa odrážajú od druhého dna, ktoré zasiahlo biotech sektor po podpise exekutívneho nariadenia Donalda Trumpa o cenách liekov na predpis. Akcie prerazili 30-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA30, svetlofialová), no rast sa zastavil na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. Potenciálny prieraz nad 100-dňový EMA (tmavofialová) by bol kľúčom k návratu do konsolidačného pásma. Zdroj: xStation5

Začiatok úzkej spolupráce

Terapia SSGJ-707, ktorá je predmetom dohody, je inovatívna liečba rakoviny, ktorá stimuluje imunitný systém v boji proti nádorom a zároveň potláča tvorbu nových ciev nevyhnutných pre rast nádoru. Aktuálne prebiehajú klinické testy na viaceré typy nádorov, pričom záverečné fázy v Číne by mali začať do konca roka 2025.

Licenčná dohoda predstavuje začiatok širšej spolupráce a odráža rastúci záujem Pfizeru o čínske biotechnologické inovácie. Klinické milníkové platby môžu dosiahnuť až 4,8 miliardy USD a Pfizer plánuje investovať približne 100 miliónov USD do spoločnosti 3SBio. Americký farmaceutický gigant bude zodpovedný za výrobu lieku v USA a jeho globálnu distribúciu.

Preplatenie, alebo strategická investícia?

V porovnaní s podobnou dohodou spoločnosti Merck (588 mil. USD + 2,7 mld. v milníkoch) sa zdá, že Pfizer platí prémiu za svoj neskorý vstup do oblasti novej generácie onkologických terapií. Po nedávnych zmenách v kapitálovej štruktúre a všeobecnom poklese cien akcií od pandémie COVID-19 má dohoda zásadný strategický význam na udržanie pozície Pfizeru v rýchlo rastúcom trhu.

Dohoda proti prúdu protekcionizmu

Rastúci záujem o čínske farmaceutické inovácie kontrastuje so silnejúcou americkou izoláciou, najmä v oblasti zdravotníctva a výroby liekov. Donald Trump opakovane volá po znížení závislosti na ázijských liekoch – najmä z Číny a Indie – a spochybňuje ich kvalitu a bezpečnosť. Dohoda však priniesla optimizmus pre čínsky farmaceutický sektor – subindex zdravotníctva Hang Seng dnes prekonal širší čínsky trh so ziskom 3,8 %.

Napriek relatívne stabilným tržbám v posledných kvartáloch zostávajú akcie Pfizeru pod tlakom v dôsledku silnej konkurencie a nedostatku zásadných inovácií. S forwardovým P/E na úrovni 8,4 je firma v porovnaní so širším farmasektorom aj indexom S&P 500 stále relatívne lacná. Zdroj: XTB Research





Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: