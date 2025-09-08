Philips čelí vo Francúzsku trestnému vyšetrovaniu v súvislosti so stiahnutím prístrojov na spánkovú apnoe

Francúzska prokuratúra začala trestné vyšetrovanie voči spoločnosti Philips kvôli rozsiahlemu stiahnutiu prístrojov na liečbu spánkovej apnoe z roku 2021. Vyšetrovanie sa zameriava na podozrenie z podvodu za priťažujúcich okolností a neohlásenie bezpečnostných rizík, ktoré mohli viesť až k ohrozeniu života.
Stiahnutie sa vtedy týkalo približne 15 miliónov zariadení po celom svete, z toho 350 000 vo Francúzsku, po tom, čo sa objavili obavy, že polyuretánová pena v prístrojoch sa môže rozkladať a uvoľňovať škodlivé častice. Tieto častice mohli spôsobovať zdravotné problémy – od bolestí hlavy a podráždenia dýchacích ciest až po možné riziko vzniku rakoviny.
Vyšetrovanie bolo oficiálne spustené 12. júna 2025 po predbežnom vyšetrovaní zo strany francúzskeho úradu OCLAESP (Ústredný úrad pre boj proti ekologickej a zdravotnej trestnej činnosti). Parížska sekcia pre verejné zdravie už obdržala 104 individuálnych sťažností, uviedla prokuratúra.
Hovorca spoločnosti Philips v reakcii uviedol, že nejde o novú záležitosť, ale o pokračovanie už predtým začatých právnych krokov z roku 2023, ktoré sa týkajú postupu spoločnosti pri a pred stiahnutím produktov v roku 2021. Philips zdôraznil, že sa toto konanie nevzťahuje na aktuálne produkty predávané vo Francúzsku a že sa spoločnosť naďalej plánuje aktívne zúčastňovať všetkých požadovaných právnych procesov.
Podľa francúzskeho práva môže byť za podvod ohrozujúci zdravie uložený trest až 7 rokov odňatia slobody a pokuta 750 000 EUR pre jednotlivca, resp. až 3,75 milióna EUR pre firmy. V USA už Philips v roku 2024 súhlasil s urovnaním žalôb vo výške 1,1 miliardy USD (cca 938 miliónov EUR).
Akcie Philips na túto správu klesli o 1 %, pričom bezprostredne po oznámení vyšetrovania zaznamenali pokles takmer o 5 %.
Táto kauza naďalej vrhá tieň na reputáciu spoločnosti, najmä v oblasti zdravotníckych zariadení, kde hrá dôvera pacientov a regulačných orgánov kľúčovú rolu.
Graf PHG.US (D1)
Akcie spoločnosti Philips sa aktuálne obchodujú na úrovni 27,79 USD a po predchádzajúcom silnom raste konsolidujú v blízkosti lokálnych maxím. Cena sa teraz nachádza nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 26,40 USD a SMA 100 na 24,94 USD, čo potvrdzuje návrat do býčieho technického nastavenia.
RSI naznačuje prevažujúci nákupný záujem, no zatiaľ nevstúpil do prekúpenej zóny, čo poskytuje priestor na ďalší rast bez nutnosti korekcie. MACD sa drží nad nulovou líniou a signalizuje pokračujúce pozitívne momentum, hoci jeho rast sa postupne spomaľuje.
Kľúčová rezistencia sa nachádza okolo 28,80 USD, ktorá vznikla po prudkom cenovom výstrele. Naopak, hladiny 26,60 USD (EMA 50) a 25 USD (SMA 100) v súčasnosti fungujú ako hlavné technické úrovne podpory.
Zdroj: xStation5
