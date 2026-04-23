Pivný gigant čelí problémom na kľúčových trhoch 🍺⚠️

- Spoločnosti Heineken klesol objem predaja piva o 0,8 %, čo bolo horšie než odhady trhu.
- Najväčší tlak prišiel z Európy a Ameriky, kde objemy klesli o 2,7 %.
- Firma naďalej čelí slabšiemu dopytu aj zmenám v spotrebiteľskom správaní.
- Napriek tomu ponechala výhlaď a očakáva rast prevádzkového zisku o 2 až 6 %.
Spoločnosť Heineken vstúpila do nového roka slabším výsledkom, než trh očakával. Objem predaja piva v prvom štvrťroku klesol o 0,8 %, zatiaľ čo analytici počítali s miernejším poklesom o 0,7 %. Holandský pivovar tak pocítil pokračujúci útlm dopytu, najmä na dôležitých trhoch v Európe a Amerike.
Práve v týchto dvoch regiónoch objemy predaja zhodne klesli o 2,7 %. Výraznejší tlak bol viditeľný predovšetkým v USA a Brazílii, zatiaľ čo v Poľsku sa do výsledkov premietol nový systém záloh na jednorazové plastové fľaše, ktorý narušil dodávky. Heineken zároveň upozornil, že spotrebiteľskú náladu môžu ďalej zhoršovať rastúce náklady a neistota na energetických trhoch.
Celý pivovarnícky sektor sa v posledných rokoch potýka so slabším záujmom o alkohol, predovšetkým medzi mladšími spotrebiteľmi. Heineken navyše priznal, že jeho obrat ide pomalšie než u niektorých konkurentov. Už vlani preto firma oznámila redukciu asi 7 % pracovných miest, aby zefektívnila prevádzku a zvýšila produktivitu.
Napriek tomu vedenie ponechalo celoročný výhlaď bez zmeny a naďalej očakáva organický rast prevádzkového zisku o 2 až 6 %. Firma sa opiera najmä o optimizmus na rozvíjajúcich sa trhoch, napríklad vo Vietname alebo Južnej Afrike, kde predaje podporuje rast príjmov aj priaznivá demografia.
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie spoločnosti Heineken sa aktuálne obchodujú okolo 65,76 EUR a technický obraz zostáva skôr negatívny. Cena sa drží pod oboma kľúčovými kĺzavými priemermi, teda pod EMA 50 na 69,22 EUR aj pod SMA 100 na 70,17 EUR, čo potvrdzuje prevahu predajcov a pokračujúcu slabosť titulu. Po prudšom výpredaji z marcových maxím sa síce akcie pokúsili o krátkodobú stabilizáciu, no rast nedokázal nabrať dostatočnú silu. RSI sa pohybuje okolo hodnoty 39,7, čo ukazuje na slabé momentum a zvýšený predajný tlak, bez toho aby sa titul nachádzal vo výrazne prepredanej oblasti. Aj MACD zostáva v zápornom teritóriu, hoci naznačuje mierne spomalenie predchádzajúceho medvedieho tlaku. To však zatiaľ nestačí na zmenu trendu, keďže cena znovu klesla k dôležitej podpore pri 65,76 EUR.
Z technického pohľadu bude teraz rozhodujúce, či sa akcie udržia nad oblasťou 65,7 až 64,2 EUR. Ak by táto zóna nevydržala, mohol by sa otvoriť priestor na ďalší pokles. Naopak na zlepšenie výhľaďu by bol potrebný návrat nad 69 EUR, ideálne aj nad 70 EUR, kde sa nachádzajú hlavné kĺzavé priemery a zároveň výraznejšie rezistenčné pásmo. Zatiaľ tak graf naznačuje, že Heineken zostáva pod tlakom a kupujúci stále neprevzali kontrolu.
Zdroj: xStation5
Najväčší potravinársky koncern sveta ukázal silu napriek kríze 💪
US Open: Wall Street ignoruje obavy z Iránu a čaká na výsledky Tesly
Doživotný zákaz fajčenia v Británii? 🚬
🔴 Makro&Trhy: Tancovanie okolo Hormuzského prielivu, výsledky amerických firiem a rastúci BTC
