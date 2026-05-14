US OPEN: Akcie Cisco prudko rastú. Trhy otvárajú vyššie ⏰

Futures na S&P 500 rastú o 0,3 %, futures na Nasdaq 100 pridávajú 0,2 % a futures na Dow Jones posilňujú výrazne o 0,8 %. Dow tak smeruje späť k psychologickej hranici 50 000 bodov. Hlavnými ťahúňmi rastu sú kombinácia skvelých výsledkov Cisco, silného burzového debutu výrobcu AI čipov Cerebras a pozitívnych signálov z prvého dňa summitu Trump–Xi v Pekingu. Rastú aj európske trhy. DAX pridáva 1,3 %, hoci niekoľko európskych búrz je pre štátny sviatok zatvorených.
Hlavným faktorom, ktorý dnes ovplyvňuje sentiment, je summit Trump–Xi v Pekingu. Ide o udalosť historického významu, ako ju opísal generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang, ktorý bol súčasťou delegácie. Si Ťin-pching povedal prítomným generálnym riaditeľom vrátane Elona Muska, Tima Cooka a Jensena Huanga, že „dvere Číny do sveta sa budú len ďalej otvárať“. Trhový prelom prišiel so správou agentúry Reuters, podľa ktorej by USA mali dať zelenú predaju čipov Nvidia H200 približne 10 čínskym spoločnostiam. Hoci sa ministerstvo financií od tejto informácie dištancovalo, trh ju prijal nadšene. Obe krajiny sa tiež zhodli, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený, a Čína vyjadrila záujem nakupovať väčšie množstvo americkej ropy. To je významný signál pre komoditný trh.
Na sektorovej úrovni jasne dominujú technológie, najmä polovodiče, kde index SOX od mája 2025 výrazne prekonáva širší trh. Nvidia rastie o 2,4 %, TSMC o 1,0 % a Broadcom o 1,3 %, zatiaľ čo dopyt smeruje na celý ekosystém AI infraštruktúry. Najhoršie sa darí mediálnym spoločnostiam, pričom Google/Alphabet klesá o 0,9 %, a tiež vybraným zdravotníckym firmám, napríklad Doximity, ktorá zaznamenáva výrazný prepad. Striebro klesá o 2,56 % a ťahá nadol segment drahých kovov, zatiaľ čo ropa WTI rastie o 0,8 % na 101,78 USD. Energie tak zostávajú volatilnou súčasťou inflačnej skladačky.
- Cisco (CSCO, +16 až 18 %) je bezpochyby hviezdou dňa. Spoločnosť vykázala rekordné tržby za Q3 FY2026 vo výške 15,8 miliardy USD (+12 % medziročne), čím prekonala konsenzus. EPS dosiahol 1,06 USD oproti očakávaniu 1,04 USD. Kľúčovým katalyzátorom je rast objednávok v oblasti AI infraštruktúry o viac než 50 %. Cisco teraz očakáva za celý fiškálny rok 2026 objednávky súvisiace s AI v objeme 9 miliárd USD. Spoločnosť oznámila reštrukturalizačný program v hodnote približne 1 miliardy USD, v rámci ktorého prepustí takmer 4 000 zamestnancov, teda okolo 5 % pracovnej sily. Zdroje chce sústrediť na optiku, bezpečnosť a AI. Barclays sa domnieva, že je „príliš skoro“ na predaj polovodičových akcií. Výsledky Cisco tento pohľad podporujú a naznačujú, že supercyklus AI infraštruktúry pokračuje.
Akcie Cisco dnes prudko rastú a posúvajú cenu na nové historické maximá. Zdroj: xStation
- Nvidia (NVDA, +2,4 %) rastie po správe agentúry Reuters, že USA povolili predaj čipov H200 do Číny. Generálny riaditeľ Jensen Huang navyše osobne sprevádzal Trumpa do Pekingu. Trh to vníma ako signál, že sa odomyká jeden z najväčších potenciálnych trhov výrobcu. Implikovaná volatilita SPX naznačuje, že výsledky Nvidie plánované na 21. mája zostávajú najväčším „event riskom“ v kalendári. Trh ich vníma ako omnoho významnejší katalyzátor než samotný summit.
- Cerebras Systems (CBRS) debutovala na burze Nasdaq po tom, čo v IPO získala 5,55 miliardy USD pri cene 185 USD za akciu, teda nad už zvýšeným cenovým rozpätím. Dopyt prevýšil ponuku 20-násobne a ide o najväčšie IPO roka 2026. Spoločnosť, ktorá vyrába čipy pre AI inference, má medzi klientmi Amazon a OpenAI. Transakcia podporuje celý sektor.
- Doximity (DOCS, -21 až -23 %) zaznamenáva jeden z najväčších jednodňových prepadov. Digitálna platforma pre lekárov sklamala výhľadom pre aktuálny kvartál aj celý rok, zatiaľ čo EPS za Q4 vo výške 0,26 USD zaostal za očakávaním 0,28 USD. Investície do AI tlačia na marže a spoločnosť dostala sériu znížení odporúčaní od Baird, Wells Fargo, Jefferies a KeyBanc, vo všetkých prípadoch na neutrálne hodnotenie.
- StubHub (STUB, +14 až 16 %) vstupuje na trh so solídnymi výsledkami. Tržby za Q1 dosiahli 446 miliónov USD oproti očakávaným 432 miliónom USD, zatiaľ čo EBITDA vo výške 72,1 milióna USD prekonala konsenzus 65,1 milióna USD. Spoločnosť zároveň potvrdila celoročný výhľad.
