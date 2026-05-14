Začne OpenAI právny boj proti Applu❓

Partnerstvo Applu s OpenAI sa zjavne rozpadá a podľa správ agentúry Bloomberg už OpenAI spolupracuje s externou právnou kanceláriou na možných právnych krokoch proti Applu. To pridáva nový rizikový prvok do príbehu okolo AAPL. Pre trh to naznačuje, že predchádzajúci optimizmus spojený s integráciou ChatGPT do ekosystému Applu môže byť potrebné prehodnotiť.
Situácia medzi Applom a OpenAI
Bloomberg uvádza, že dvojročná spolupráca medzi spoločnosťami sa dostala pod tlak, pretože OpenAI nezaznamenala finančné prínosy z dohody, ktoré na začiatku partnerstva očakávala. Správy naznačujú, že právnici OpenAI už s externou právnou kanceláriou pracujú na viacerých možných postupoch, ktoré by mohli byť v blízkej budúcnosti formálne začaté. To naznačuje, že nejde iba o kroky vyvolané mediálnym tlakom. Kľúčovým prvkom sporu je skutočnosť, že ChatGPT bol hlboko integrovaný do softvéru Applu, čo malo byť významným kanálom pre monetizáciu OpenAI a jej prístup k stovkám miliónov zariadení. Vzhľadom na to, že spoločnosť signalizuje, že dohoda nesplnila jej finančné očakávania, možno predpokladať, že štruktúra tržieb, rozdelenie hodnoty alebo viditeľnosť modelu na zariadeniach Apple sa ukázali ako menej výhodné, než sa čakalo. Samotný fakt, že úniky o možnej žalobe prichádzajú z blízkeho okolia OpenAI, naznačuje snahu vytvoriť vyjednávací tlak pred prípadným formálnym sporom.
Dopady pre investorov do AAPL
Z pohľadu akcionárov Applu existuje riziko, že namiesto príbehu o hladkej integrácii umelej inteligencie do iOS, iPadOS a macOS začne trh oceňovať možnosť zmluvného sporu, potenciálnych finančných nárokov a potrebu dohodu znovu vyjednať alebo dokonca upraviť. Prípadný právny spor by tiež mohol odhaliť detaily obchodných dohôd medzi Applom a OpenAI, čo by zvýšilo neistotu ohľadom dlhodobej ziskovosti služieb založených na generatívnej AI v ekosystéme Applu. Investori by mali tieto správy vnímať ako typický príklad headline risku, ktorý krátkodobo zvyšuje volatilitu a v strednodobom horizonte núti trh prehodnotiť predpoklady ohľadom rozsahu a tempa monetizácie AI vo výsledkoch Applu.
Na pozadí existujúcich sporov a regulačného dohľadu nad veľkými technologickými firmami ďalší potenciálny právny front posilňuje argument, že bezpečnostná prémia Applu by sa mohla ďalej znižovať, ak spoločnosť neukáže jasnú a stabilnú cestu k monetizácii AI. Pre traderov to znamená prostredie vhodné na taktické pohyby podľa titulkov správ. Pre dlhodobých investorov však bude kľúčovou otázkou, či sa spor skončí iba kozmetickými úpravami dohody, alebo či pôjde o začiatok širšieho rozpadu doterajšieho modelu spolupráce medzi oboma spoločnosťami.
Akcie Applu krátko po zverejnení článku agentúry Bloomberg klesajú. Zdroj: xStation
