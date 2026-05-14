Akcia týždňa: SAP – Európsky šampión digitálnej infraštruktúry

Technologické preteky v ére digitálnej ekonomiky sú najčastejšie vnímané optikou amerických technologických gigantov. NVIDIA poskytuje výpočtový výkon, Microsoft a Google vyvíjajú modely umelej inteligencie, zatiaľ čo Amazon buduje globálnu cloudovú infraštruktúru. V tomto obraze Európa často pôsobí skôr ako pozorovateľ než ako aktívny účastník. Tento obraz je však neúplný.
Popri celých pretekoch v oblasti AI existuje spoločnosť, ktorá nebuduje ani jazykové modely, ani hyperscale dátové centrá, no napriek tomu zostáva jedným z najdôležitejších pilierov globálnej digitálnej ekonomiky. Spoločnosť, bez ktorej by tisíce najväčších organizácií na svete jednoducho nemohli normálne fungovať.
Tou spoločnosťou je SAP.
SAP nie je typická softvérová spoločnosť zameraná na jednoúčelové aplikácie. Poskytuje systémy, ktoré stoja priamo v centre fungovania firiem. Jej softvér zaznamenáva všetko podstatné vnútri podniku: financie, výrobu, logistiku, nákup, HR a dodávateľské reťazce. Nejde o nástroj, ktorý stojí „vedľa biznisu“, ale o jeho digitálnu chrbticu.
Práve preto je SAP viac než len ďalšia technologická firma. V praxi kontroluje vrstvu, v ktorej vzniká digitálny obraz reálnej ekonomiky. A v ére umelej inteligencie sa táto vrstva stáva čoraz hodnotnejšou.
AI totiž bez ohľadu na svoju vyspelosť stále závisí od dát. Nie však od akýchkoľvek dát, ale od štruktúrovaných, spoľahlivých a aktuálnych prevádzkových dát generovaných skutočnými firemnými procesmi. Práve tu má SAP mimoriadne privilegovanú pozíciu.
Z európskeho pohľadu má táto skutočnosť ešte ďalší rozmer. Vo svete, kde väčšina kľúčových digitálnych technológií vznikla v Spojených štátoch, zostáva SAP jedným z mála skutočne globálnych technologických hráčov vybudovaných v Európe, ktorý tu má dodnes svoje sídlo. SAP sa tak čoraz častejšie nerieši iba ako IT spoločnosť, ale aj ako strategické aktívum pre samotný kontinent.
SAP tak už nie je vnímaný iba ako ďalší dodávateľ softvéru, ale ako súčasť ekonomickej infraštruktúry, ktorá prepája tradičnú ekonomiku s nastupujúcou érou AI.
Práve preto by sa seriózna debata o AI mala občas vzdialiť od modelov a čipov a zamerať sa na niečo oveľa menej viditeľné, ale rovnako dôležité: systémy, ktoré už desaťročia potichu udržiavajú globálne firemné operácie v chode.
Čo SAP skutočne je a prečo nejde o typickú SaaS spoločnosť
SAP je často zaraďovaný medzi SaaS spoločnosti, v skutočnosti však patrí do úplne inej kategórie softvéru.
Nejde o samostatnú aplikáciu. Ide o systém, ktorý integruje celý podnik. Financie, výroba, logistika, nákup, predaj aj HR fungujú v jednom prostredí a efektívne tvoria prevádzkovú chrbticu veľkých organizácií.
Najdôležitejšie je, že SAP tieto procesy iba nepodporuje. On ich zaznamenáva. Jeho systémy vytvárajú digitálny obraz toho, čo sa vo firme skutočne deje, od faktúr a dodávok až po finančné rozhodnutia a riadenie zamestnancov. V praxi sa SAP stáva hlavným systémom záznamu pre podnik.
To ho zásadne odlišuje od tradičných SaaS produktov. Mnoho softvérových nástrojov možno nahradiť pomerne rýchlo. Nahradenie SAPu by však často znamenalo prestavbu prevádzkovej infraštruktúry organizácie v horizonte mnohých rokov a za cenu obrovského obchodného rizika. SAP má preto oveľa bližšie k infraštruktúre než ku klasickému aplikačnému softvéru.
Okolo tohto jadra SAP vybudoval široký ekosystém produktov a služieb. SAP tak nie je jeden samostatný produkt, ale prostredie, ktoré organizuje fungovanie veľkých podnikov.
Práve táto štruktúra spôsobuje, že SAP je výrazne náročnejšie nahradiť než typické SaaS riešenia. Správa sa menej ako aplikácia a viac ako digitálna prevádzková chrbtica moderných korporácií.
Finančná analýza: Prechod SAPu do novej rastovej fázy
Posledné kvartály ukazujú firmu, ktorá sa posunula za hranice tradičného dodávateľa softvéru a čoraz viac pripomína vyspelú digitálnu infraštruktúru globálnej ekonomiky. Výsledky za prvý štvrťrok roka 2026 tento obraz iba potvrdzujú.
Kľúčové finančné ukazovatele za posledný kvartál
- Celkové tržby: približne 9,4–9,6 miliardy EUR, medziročne vyššie
- Rast cloudových tržieb: približne 20 % medziročne
- Cloud backlog: pokračujúci rast nad 50 miliárd EUR
- Prevádzková marža: zlepšenie na približne 27–28 %
- Čistý zisk: medziročný rast podporený silnejšími maržami
- Voľný peňažný tok: výrazné zlepšenie a návrat na silne kladné úrovne
- Čistý dlh: udržiavaný na bezpečnej a kontrolovanej úrovni
- Podiel cloudových tržieb: pokračujúci rast podielu opakovaných cloudových príjmov
Tržby v prvom štvrťroku roka 2026 dosiahli približne 9,6 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný rast o 6 %. Na prvý pohľad to v technologickom sektore nemusí pôsobiť mimoriadne, ale pri SAPe nie je kľúčový samotný celkový rast, ale jeho štruktúra. Cloudový segment vzrástol o 19 %, respektíve o 27 % pri konštantných menách, čo ukazuje, že hlavný rastový motor spoločnosti ďalej zrýchľuje aj napriek náročnému makroekonomickému prostrediu.
Ešte silnejší signál prichádza z aktuálneho cloud backlogu, ktorý dosiahol 21,9 miliardy EUR a medziročne vzrástol o 25 %. Tento ukazovateľ pravdepodobne poskytuje najjasnejší obraz krátkodobej a strednodobej budúcnosti SAPu. V praxi odráža už zazmluvnené, ale zatiaľ nezaúčtované tržby, teda objednávky, ktoré už sú v systéme a postupne sa premenia na budúce predaje.
V tomto kontexte nie je SAP spoločnosťou, ktorá musí neustále bojovať o každú novú zákazku. Rastúca časť budúcej výkonnosti je už zabezpečená prostredníctvom podpísaných zmlúv, čo firme dodáva profil spoločnosti s dlhodobo zloženým rastom peňažných tokov.
Ziskovosť tiež zostáva mimoriadne silná. Prevádzková marža v Q1 2026 sa priblížila k 30 %, čo znamená jasné zlepšenie oproti predchádzajúcim rokom a potvrdzuje úspory z rozsahu, ktoré SAP dosahuje vďaka svojmu cloudovému modelu. Rast tržieb je čoraz viac sprevádzaný nákladovou disciplínou, ktorá zostáva jedným z hlavných znakov kvalitných dlhodobých softvérových firiem.
Ďalším kľúčovým prvkom je cash flow. SAP v jedinom kvartáli vygeneroval viac než 3 miliardy EUR voľného peňažného toku, čo potvrdzuje, že jeho prechod k modelu založenému na predplatnom sa teraz premieta do konkrétnych finančných výsledkov. Hoci sa kvartálne cash flow môže meniť, dlhodobý smer je čoraz jasnejší: SAP sa stáva výrazne silnejšou firmou z hľadiska tvorby hotovosti.
Zároveň si SAP udržiava jednu z konzervatívnejších súvah medzi veľkými technologickými spoločnosťami. Nízke čisté zadlženie a silná likvidita poskytujú finančnú flexibilitu na investície do vývoja AI, udržanie programov spätného odkupu akcií a ďalšie rozširovanie cloudového ekosystému.
Celkovo tieto čísla vytvárajú ucelený obraz. SAP už nie je spoločnosťou v transformácii. Čoraz viac ide o firmu, ktorá veľkú časť tejto transformácie už dokončila a teraz začína monetizovať jej dopady. Prechod od licencií ku cloudovým predplatným nielen zvýšil podiel opakovaných tržieb, ale aj zlepšil viditeľnosť budúcej výkonnosti.
V tomto kontexte už kľúčovou otázkou nie je, či SAP dokáže rýchlo rásť, ale či dokáže rásť stabilne a predvídateľne. Na základe posledných výsledkov sa odpoveď zdá čoraz jasnejšia: áno.
SAP v ére AI a geopolitiky: Tichý operačný systém globálnej ekonomiky
V debatách o umelej inteligencii sa pozornosť prirodzene sústreďuje na modely a AI agentov, teda najviditeľnejšiu vrstvu celého ekosystému. Skutočne kritická vrstva však leží nižšie, tam, kde sa skutočne vytvárajú a udržiavajú prevádzkové dáta globálnej ekonomiky.
AI nefunguje vo vákuu. Závisí od štruktúrovaných a dôveryhodných finančných, logistických, výrobných a personálnych dát. Tieto dáta nevznikajú vnútri samotných modelov, ale v ERP systémoch, ktoré zaznamenávajú a štruktúrujú reálnu ekonomickú aktivitu. Bez tejto základnej vrstvy zostáva AI skôr analytickým rozhraním odpojeným od prevádzkovej reality.
V tejto štruktúre zaujíma SAP mimoriadne dôležitú pozíciu. V mnohých globálnych firmách funguje SAP ako centrálny operačný systém samotného podniku. Je miestom, kde existuje prevádzkový zdroj pravdy, kde sa zaznamenávajú a vykonávajú finančné, dodávateľské, výrobné, nákupné aj HR procesy. V praxi to zo SAPu robí oveľa viac než len dodávateľa softvéru. Stáva sa infraštruktúrou, ktorá podopiera významnú časť globálnej ekonomiky.
Z pohľadu AI je to mimoriadne dôležité. Modely môžu procesy optimalizovať a automatizovať, ale stále potrebujú spoľahlivé prevádzkové dáta zo systémov, ako je SAP. To posúva úlohu SAPu od tradičného dodávateľa ERP smerom k infraštruktúrnej vrstve, ktorá poskytuje základné dátové prostredie pre podnikovú AI.
Druhý rozmer tejto transformácie je geopolitický. Globálnej digitálnej infraštruktúre naďalej výrazne dominujú americkí cloudoví poskytovatelia a AI ekosystémy, zatiaľ čo Európa často pôsobí hlavne ako spotrebiteľ, nie tvorca týchto platforiem. Na tomto pozadí predstavuje SAP jeden z mála skutočne európskych pilierov globálnej firemnej infraštruktúry.
Rastúci význam digitálnej suverenity znamená, že systémy ako SAP už nie sú posudzované iba podľa prevádzkovej efektivity. Organizácie čoraz viac riešia, kde sa dáta spracúvajú, kto ich kontroluje a pod akými regulačnými rámcami fungujú. Prostredníctvom iniciatív v oblasti sovereign cloudu a infraštruktúry zameranej na podniky SAP priamo zapadá do týchto priorít, čím posilňuje svoju úlohu infraštruktúry kompatibilnej s európskymi štandardmi regulácie a správy dát.
Ďalšia vrstva zmeny prichádza s nástupom AI agentov. Namiesto toho, aby ľudia ručne pracovali s desiatkami systémov, AI čoraz častejšie vykonáva úlohy autonómne v mene používateľov. V tomto prostredí sa SAP nestáva menej dôležitým. Naopak, dá sa povedať, že jeho význam rastie, pretože slúži ako exekučná vrstva pre operácie riadené AI.
Modely môžu procesy odporúčať, optimalizovať a plánovať, ale samotné vykonanie musí napokon prebehnúť v systémoch, ktoré predstavujú prevádzkovú pravdu. V praxi to posúva SAP od tradičnej ERP platformy smerom k infraštruktúrnej vrstve, na ktorej skutočne fungujú inteligentní podnikoví agenti.
Úloha SAPu v AI ekosystéme preto nespočíva v súťažení so samotnými frontier modelmi. Jeho úlohou je poskytovať prostredie, v ktorom môžu tieto modely interagovať s reálnou ekonomikou.
A práve to napokon mení pohľad na SAP. Už nejde iba o softvérovú spoločnosť. Čoraz viac pripomína tichú, ale nevyhnutnú vrstvu digitálnej infraštruktúry, ktorá prepája tradičnú ekonomiku s ďalšou generáciou systémov riadených AI.
Pohľad na ocenenie
Nižšie je uvedené ocenenie spoločnosti SAP SE metódou diskontovaných peňažných tokov. Je potrebné zdôrazniť, že toto ocenenie má čisto informatívny charakter a nemalo by byť považované za investičné odporúčanie ani za presný odhad férovej hodnoty.
SAP je globálnym lídrom v oblasti podnikového softvéru a jeho systémy tvoria kritický základ pre veľkú časť svetovej ekonomiky. Spoločnosť ťaží zo zrýchľujúcej adopcie cloudu, rastúceho významu opakovaných príjmov z predplatného a čoraz dôležitejšej úlohy dát a umelej inteligencie v podnikových operáciách. To všetko vytvára silné základy pre dlhodobý rast.
Ocenenie vychádza zo základného scenára budúcich tržieb a finančnej výkonnosti. Zvolená cena kapitálu odráža vyvážený a realistický rámec, zatiaľ čo konzervatívne predpoklady terminálneho rastu majú zachovať obozretný dlhodobý pohľad.
Pri zohľadnení aktuálnej ceny akcií SAP okolo 138 EUR a ocenenia metódou DCF približne na 213 EUR za akciu predstavuje implikovaný rastový potenciál zhruba 54 %.
To naznačuje významný rozdiel medzi súčasným trhovým ocenením a odhadovanou vnútornou hodnotou spoločnosti, najmä vzhľadom na rastúcu predvídateľnosť peňažných tokov SAPu a pokračujúci prechod ku cloudovému modelu opakovaných tržieb.
Technický pohľad
Pri pohľade na cenu akcií SAP v širšom časovom horizonte sa titul aktuálne nachádza vo významnej korekcii voči predchádzajúcim maximám, napriek tomu, že fundamenty firmy zostávajú relatívne silné. Obdobia trhového tlaku zásadne nezmenili dlhodobý obraz spoločnosti, ktorá naďalej rozširuje cloudové tržby, posilňuje opakované peňažné toky a buduje predvídateľnejší obchodný model.
Nedávna korekcia sa plne neodráža v prevádzkovej výkonnosti. SAP naďalej vykazuje rast cloudu, rozširujúci sa backlog a silné prevádzkové marže. To podporuje názor, že veľká časť transformácie biznisu už bola dokončená a začína prinášať merateľné finančné výsledky.
Posledné mesiace zároveň priniesli viditeľné stlačenie valuačných násobkov. Forwardové P/E kleslo z úrovní okolo 30x smerom k približne 17–18x, zatiaľ čo násobok EV/EBITDA sa znížil z viac než 23x k nízkym dvojciferným hodnotám. To naznačuje, že trh je výrazne opatrnejší voči budúcim rastovým očakávaniam a menej ochotný udržiavať zvýšené valuačné prémie.
V tomto kontexte súčasné ocenenie nemusí plne odrážať ani rozsah transformácie SAPu, ani jeho čoraz strategickejšiu úlohu v rámci digitálnej infraštruktúry a podnikovej AI. Fundamenty spoločnosti zostávajú silné, zatiaľ čo jej obchodný model čoraz viac pripomína vyspelú platformu schopnú generovať stabilné a opakované peňažné toky. Práve tieto charakteristiky historicky podporovali prémiové ocenenia pri kvalitných technologických firmách.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
US OPEN: Akcie Cisco prudko rastú. Trhy otvárajú vyššie ⏰
🔴 Už o 20 minút naživo: Fed mení vedenie, inflácia zrýchľuje. Čo na to trhy?
Európske akcie po prepade lákajú na nákup 📉 BlackRock stavia na obrat v eurozóne 💶
Zhrnutie trhov: Čo znamená Trumpova návšteva Pekingu pre trhy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.