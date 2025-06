​​​​​​​Plyn rastie, trh reaguje na výhlaď horúčav v USA

Ceny zemného plynu (NATGAS) vykazujú prudké oživenie po poklese, keď sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 3,671 USD. Technicky sa cena odrazila od lokálneho dna a prerazila smerom nahor nad EMA 50 (oranžová) aj SMA 100 (modrá), čo naznačuje potenciálny obrat trendu. Indikátory ako CCI (131,9) a %R (-4) potvrdzujú silné nákupné momentum, keď trh vstupuje do prekúpeného pásma.

Kľúčovým faktorom, ktorý ťahá ceny plynu nahor, je meteorologický výhlaď NOAA na obdobie 4.–18. júla 2025. Očakávajú sa výrazne nadpriemerné teploty naprieč väčšinou USA, najmä v strednej, juhovýchodnej a severovýchodnej časti krajiny. Tieto oblasti predstavujú vysoký dopyt po klimatizácii, čo zvyčajne znamená zvýšenú spotrebu zemného plynu na výrobu elektrickej energie.

Teplotný model – 8 až 14-dňový výhlaď – ukazuje, že horúce počasie zasiahne juhovýchodné a južné štáty USA, zatiaľ čo výhlaď na týždne 3 až 4 predikuje pokračovanie horúčav v strednej a severnej časti krajiny. Táto konzistencia v teplotných výhľadoch zvyšuje dôveru trhu, že zvýšený dopyt po plyne pretrvá minimálne do polovice júla.

Na trhu tak vzniká kombinácia technického odrazu a silného fundamentálneho katalyzátora, ktorý môže viesť k ďalšiemu rastu cien. Investori a špekulanti by mali sledovať, či sa cena udrží nad úrovňami kĺzavých priemerov, čo by potvrdilo pokračujúci býčí sentiment. Prípadné ďalšie potvrdenie extrémnych teplôt alebo výpadkov dodávok by mohlo fungovať ako ďalší impulz k rastu.

Vzhľadom na rýchle tempo obratu a preťaženosť niektorých indikátorov je však potrebné počítať aj s možnosťou krátkodobej korekcie, najmä ak by sa meteorologický výhlaď zmenil.

Graf NATGAS (H1)

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: