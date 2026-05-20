Štrajk v Samsungu: Tlak na dodávky polovodičov?

Kórejský konglomerát patrí medzi najdôležitejších hráčov na globálnom trhu. Význam značky rastie najmä v kontexte rozhorúčeného trhu s polovodičmi.
Masívne investície amerických technologických spoločností sa prelievajú do ďalších sektorov a špecializovaných oblastí. Tie takmer týždeň čo týždeň rastú o stovky percent. Dôvodom sú úzke miesta v dodávateľských reťazcoch a zdanlivo nevyčerpateľné toky peňazí od lídrov pretekov v oblasti AI.
Jednou z kľúčových súčastí týchto pretekov je segment pamätí, vrátane DRAM, NAND a HBM. Samsung drží približne 30 % celého tohto trhu, ktorý počas posledných niekoľkých kvartálov niekoľkonásobne vzrástol.
Z tohto pohľadu predstavuje správa o štrajku v spoločnosti Samsung Electronics výrazný šok pre valuácie aj pre trh, ktorého stabilita takmer zmizla. Približne 48–50 tisíc zamestnancov kórejského giganta má začať štrajk už zajtra a očakáva sa, že potrvá 18 dní.
Hlavnou osou konfliktu medzi zamestnancami a vedením sú bonusy. Spoločnosť v Q1 2026 zaznamenala medziročný nárast prevádzkového zisku o 750 %. Podľa zástupcov odborov zamestnanci požadujú reformu bonusovej politiky, vrátane odstránenia stropu, ktorý obmedzuje bonusy na 50 % ročnej mzdy. Zároveň chcú, aby sa spoločnosť zaviazala vyčleniť 15 % zisku na bonusy.
Vedenie spoločnosti požiadavky odborov kategoricky odmietlo s argumentom, že nie sú v súlade s princípmi riadenia spoločnosti. Zamestnanci, členovia odborov a podporovatelia štrajku upozorňujú, že konkurent Samsungu v tomto segmente, SK Hynix, vypláca bonusy trikrát vyššie ako Samsung.
Je to pre takú veľkú spoločnosť, ako je Samsung, problém? Áno.
Do štrajku by sa malo zapojiť približne 40 % zamestnancov podieľajúcich sa vo firme na výrobe elektroniky. Samsung odmietol komentovať možné straty výrobnej kapacity. Strata aj polovice súčasnej kapacity Samsungu by však mohla znížiť trhovú ponuku o viac než desiatku percent.
SMSN.UK (D1)
Spoločnosť od začiatku roka zvýšila svoju valuáciu o viac než 150 %. Ak by sa očakávania zmenili alebo prišli negatívne prekvapenia, priestor na korekciu je značný.
Zdroj: xStation5
