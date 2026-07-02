Pokles výnosov desaťročných dlhopisov: USA, eurozóna a špecifické faktory v ČR

Pokles výnosov dlhších splatností štátnych dlhopisov napriek rastu krátkodobých úrokových sadzieb centrálnej banky je v súčasnom makroekonomickom prostredí pochopiteľný. Nejde iba o české špecifikum. Podobný vývoj vidíme aj v eurozóne, kde úrokové sadzby rástli, zatiaľ čo výnosy klesajú. V obmedzenej miere sme podobný fenomén mohli vidieť aj v USA, kde trh zaceňuje rast úrokových sadzieb, hoci sme popri raste výnosov dlhších štátnych dlhopisov v poslednom čase videli aj ich poklesy.
Prečo 10-ročné dlhopisy nereagujú tak silno na rast úrokových sadzieb centrálnych bánk?
Na uskutočnený alebo len očakávaný rast krátkych úrokových sadzieb reaguje najcitlivejšie kratší koniec výnosovej krivky, napríklad výnosy dvojročných štátnych dlhopisov. Tam síce v posledných týždňoch vidíme mierne poklesy v ČR aj eurozóne, tie sú však výrazne slabšie v porovnaní s poklesmi pri desaťročných splatnostiach, a to práve vplyvom rastu krátkej úrokovej sadzby. V USA naopak výnos dvojročného dlhopisu rastie.
Očakávané spomalenie inflácie v globálnej ekonomike tlačí dlhšie výnosy nadol
Pri desaťročných českých štátnych dlhopisoch sme sa odpútali od májových maxím nad 5 %, keď sa naplno prejavila ropná kríza, a teraz sa pohybujeme okolo hranice 4,6 %. Poklesy na dlhších splatnostiach v Európe a USA sú dané dezinflačnými očakávaniami na ďalšie mesiace v kontexte rastúcej pravdepodobnosti prímeria medzi USA a Iránom. Pokles cien ropy uvoľňuje inflačné tlaky a v budúcom roku bude výrazne tlačiť medziročnú mieru inflácie nižšie, najmä medzi mesiacmi marec až jún vplyvom efektu porovnávacej základne.
Špecificky české faktory
V českom prostredí možno nájsť niekoľko špecifických faktorov. Politika ČNB je pri porovnaní úrovne reálnych sadzieb prísnejšia než v zahraničí. To tlačí samotnú infláciu aj inflačné očakávania trhu nižšie a naopak pozitívne pôsobí na očakávané reálne výnosy, teda nominálny výnos mínus inflácia. Investorov a finančné trhy pritom zaujíma predovšetkým práve reálny výnos.
Z tohto pohľadu sú české dlhopisy atraktívne. Vyšší dopyt tlačí na rast ceny dlhopisov a pokles ich výnosov. Vyššie úrokové sadzby zároveň vedú k rozšíreniu úrokového diferenciálu, teda rozdielu medzi výnosnosťou korunových a eurových, prípadne dolárových aktív. To zvyšuje záujem o českú korunu, české aktíva aj štátne dlhopisy. Keď investor kupuje koruny, zvyčajne nekupuje hotovosť, ale práve štátne dlhopisy. Vplyv môže mať aj vyššia atraktivita carry trade cez korunu.
Ďalším, skôr okrajovým faktorom, je samotné prostredie emisie štátnych dlhopisov. Vyšší deficit v tomto aj budúcom roku zvyčajne tlačí výnosy smerom nahor, pretože sa vydáva vyšší objem štátnych dlhopisov na pokrytie potreby financovania. Tento rok však MFČR diverzifikuje emisiu aj medzi domácnosti, ktoré majú rekordný záujem. Záujem domácností tak odobral časť dlhopisov, ktoré by inak smerovali k bankám a na trh. Efekt rastu ponuky, a teda rastu výnosov vplyvom vyššieho deficitu, je tak výrazne obmedzený.
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