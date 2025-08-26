Politická kríza vo Francúzsku prehlbuje pokles akciových trhov

V utorok zaznamenávajú finančné trhy v Európe výrazný pokles, pričom najväčšie straty utrpela parížska burza. Francúzsky index CAC 40 klesol v dopoludňajších hodinách o 1,9 %, čo je jeden z najhorších výsledkov na kontinente v tento deň. Nemecký index DAX stratil 0,8 %, zatiaľ čo britský FTSE 100 klesol o 0,6 %. Zhoršujúcu sa náladu ovplyvňuje eskalácia politického napätia vo Francúzsku a rastúca neistota investorov ohľadom aktív z tejto krajiny. Obavy vyvolávajú aj najnovšie údaje, ktoré ukazujú najrýchlejší rast cien potravín od februára 2024.
Kľúčovým destabilizujúcim faktorom je oznámenie premiéra Françoisa Bayrou, ktorý vyhlásil, že 8. septembra požiada parlament o hlasovanie o dôvere. Tento riskantný krok by mohol znamenať koniec jeho funkčného obdobia a už teraz vyvoláva nepokoj na finančných trhoch. Francúzska politická scéna sa opäť ocitla v neistote: hoci Bayrou formálne drží moc, nemá stabilnú parlamentnú podporu. Jeho vláda funguje bez formálnej väčšiny a rozdrobenie politickej scény na ľavicové, stredopravé a krajne pravicové frakcie výrazne bráni dosiahnutiu dohody. Premiér sa snaží udržiavať dialóg a pokračovať v kľúčových reformách, vrátane dôchodkovej reformy z roku 2023, napriek rastúcej kritike opozície.
Najväčšie obavy vyvoláva skutočnosť, že Socialistická strana, ktorá má v Národnom zhromaždení kľúčové hlasy, vyhlásila, že Bayrou nepodporí. Tým sa pridala k ďalším opozičným skupinám, ktoré tiež plánujú hlasovať proti premiérovi.
Analytici varujú, že Francúzsko sa nachádza v hlbokej politickej kríze, ktorá sa prelína s ťažkou ekonomickou situáciou. Rozpočtový chaos môže ďalej zaťažiť najväčšie spoločnosti kótované na CAC 40, ktoré už v roku 2025 výrazne zaostávajú za zvyškom európskeho trhu. Pokles na parížskej burze pokračuje v trende pozorovanom od začiatku roka, keď francúzsky akciový trh zaostáva za hlavnými európskymi benchmarkmi. Je to spôsobené nielen politickým napätím, ale aj obavami z dopadu plánovaných rozpočtových reforiem, ktoré okrem iného zahŕňajú zníženie výdavkov o 44 miliárd eur.
