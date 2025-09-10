Poľsko zostrelilo ruské drony, bude to mať vplyv na trh?

Okolo 2. hodiny ráno bol poľský vzdušný priestor narušený ruskými bojovými dronmi, bežne známymi ako „Shahed“. Na poľské územie vniklo niekoľko až desiatok dronov. Väčšina z nich bola zostrelená, ale niekoľko spadlo a explodovalo, čím spôsobilo škody. V súčasnosti nie sú potvrdené žiadne obete ani zranenia.
Trh reaguje miernym oslabením poľského zlotého, pričom páry USDPLN a EURPLN posilnili o približne 0,4 %. Index WIG20 zaznamenal pri otvorení tiež mierny pokles o 0,6 %.
Kľúčové informácie:
- Poľské vzdušné sily vyslali stíhačky, aby zachytili vzdušnú hrozbu.
- Zatiaľ bolo potvrdené prekročenie hranice 10 bojovými dronmi.
- Bol zasiahnutý rodinný dom v obci Wyryki neďaleko Lublinu. Nehlásili sa žiadne zranenia.
- Členovia Teritoriálnych obranných síl (WOT) dostali oznámenia, aby zvýšili svoju pohotovosť. Posádky WOT v pohraničných provinciách a Mazovsku majú 6 hodín na to, aby sa hlásili vo svojich jednotkách.
- Premiér Donald Tusk zvolal mimoriadne zasadnutie vlády, aby riešil krízu.
- Drony prekročili poľské hranice z ukrajinskej strany. Drony boli súčasťou veľkého vzdušného útoku na Ukrajinu v noci.
V súčasnosti povaha útoku nenasvedčuje tomu, že by išlo o organizovaný útok v rámci väčšej agresie. Stojí však za zmienku, že tento piatok sa začína cvičenie „Zapad 2025”, počas ktorého 30 000 bieloruských a ruských vojakov bude cvičiť obsadenie Suwalského priesmyku. To sa zhoduje s výročím ruskej invázia 17. septembra 1939, ktoré je pre ruských rozhodovateľov veľmi významné.
