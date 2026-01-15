Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡

-
Sentiment na európskych akciových trhoch je na začiatku druhej fázy dnešného obchodovania pomerne zmiešaný. Index Euro Stoxx 50 posilňuje o 0,54 %, zatiaľ čo nemecký DAX klesá o 0,2 % a francúzsky CAC40 o 0,36 %. Britský FTSE100 si vedie lepšie, rastie o 0,45 %.
Futures na Nasdaq prerušili trojdňový pokles a odrazili sa od 30-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru vďaka obnovenej eufórii okolo AI po rekordných výsledkoch polovodičového giganta TSMC.
Náladu zlepšila aj správa, že prezident Donald Trump údajne povedal Iránu, že nechce vojnu a neplánuje útok, uviedol iránsky veľvyslanec v Pakistane. Zároveň požiadal Teherán, aby neútočil na americké aktíva.
V reakcii na túto informáciu dnes ropa oslabuje, pretože obavy z napätia v globálnom dodávateľskom reťazci sa zmiernili.
Richemont (CFR.CH), švajčiarska skupina luxusného tovaru (Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin) opäť potvrdila svoju pozíciu a prekvapila trh silnejšími výsledkami za september až december 2025.
Podľa dnes zverejnených makrodát rast HDP Nemecka v roku 2025 dosiahol iba 0,2 % y/y (odhad: 0,2 %). Ide o prvý rast po dvoch rokoch recesie.
Poľský akciový trh ťahajú nahor akcie CD Projekt (CDR.PL). Index WIG20 rastie o 0,4 %, akcie spomínanej firmy posilňujú až o 5 %.
Vývojár a vydavateľ videohier oznámil, že Zaklínač 4 nebude vydaný v roku 2026, aby sa vyhol konkurencii titulu Grand Theft Auto 6.
Inflácia v Poľsku za december zostala na úrovni 2,4 % y/y, čo je pokles oproti novembru (2,5 % y/y). Medzimesačne bola inflácia nulová (0,0 % m/m), čo je v súlade s predbežným údajom.
TSMC uzavrela rok s rekordnými tržbami vyše 122 miliárd USD, čo predstavuje ročný nárast o viac než 35 % – najvyšší výsledok v histórii firmy. Čistý zisk za 4Q vzrástol o 35 % na 16 miliárd USD, čím výrazne prekonal očakávania analytikov.
Podľa Nikkei Čína pripravuje pravidlá pre nákup čipov NVIDIA (NVDA) H200, s cieľom vyvážiť podporu domácej výroby čipov a potreby technologických firiem.
Morgan Stanley uviedla, že Nokia sa po reštrukturalizácii stala efektívnejšou firmou a zvýšila rating akcií na "overweight".
Na devízovom trhu si najlepšie vedú austrálsky a americký dolár, zatiaľ čo najväčšie straty zaznamenáva britská libra a kanadský dolár.
Drahé kovy, ako zlato a striebro, dnes klesajú. Striebro oslabuje takmer o 2,5 %, ostatné pohyby sú menej výrazné.
Neskôr počas dňa sa investori zamerajú na americké makrodáta a výsledky firiem ako Blackrock, Goldman Sachs a Morgan Stanley.
O 14:30 budú zverejnené údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a dáta z NY Empire a Philadelphia FED. Počas dňa vystúpia viacerí predstavitelia FED-u.
V Poľsku bude pozornosť zameraná o 15:00 na tlačovú konferenciu guvernéra Glapińského, ktorý okomentuje rozhodnutie RPP ponechať úrokové sadzby bez zmeny.
Nižšie sa nachádza heat mapa znázorňujúca aktuálnu volatilitu na európskych akciových trhoch.
