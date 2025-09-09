Posunie ročná revízia zamestnanosti Fed k zníženiu o 50 bázických bodov?

Len niekoľko dní po augustovej správe o mzdách mimo poľnohospodárstva (NFP) sa Úrad pre štatistiku práce (BLS) chystá zverejniť ročnú revíziu rastu zamestnanosti na obdobie od apríla 2024 do marca 2025. Táto revízia sa bude týkať len dvoch mesiacov prezidentovania Donalda Trumpa. Správa by mohla ďalej zintenzívniť očakávania zníženia sadzieb, pričom niektorí dokonca poukazujú na možnosť zníženia o 50 bázických bodov (bp). Prvotné očakávania ekonómov naznačujú jeden z najväčších poklesov zamestnanosti v porovnaní s pôvodnými odhadmi, hoci pravdepodobne pôjde o menší pokles ako v minulom roku.
Mechanizmus a rozsah očakávanej revízie
Ročná revízia NFP je štandardný proces, v rámci ktorého BLS overuje svoje mesačné odhady na základe úplnejších údajov zo Štvrťročného sčítania zamestnanosti a miezd (Quarterly Census of Employment and Wages - QCEW) , ktoré sú odvodené z evidencie poistenia v nezamestnanosti a pokrývajú viac ako 95 % všetkých pracovných miest. Tento proces umožňuje zahrnúť presnejšie údaje o novovzniknutých a zaniknutých podnikoch, ktoré pri prvom zverejnení mesačných správ nie sú k dispozícii.
Ekonómovia predpovedajú výraznú revíziu zamestnanosti smerom nadol za obdobie od apríla 2024 do marca 2025. Podľa správy agentúry Bloomberg Intelligence sa očakávania trhu pohybujú v rozmedzí približne od 500 000 do 800 000 pracovných miest, hoci niektoré prognózy naznačujú revíziu smerom nadol dokonca o 1 milión pracovných miest. Agentúra Bloomberg Economics naznačuje o niečo menšiu korekciu.
Očakávania trhu:
- Bloomberg Economics: -555 000 pracovných miest (rozpätie od -475 000 do -714 000)
- Wells Fargo: -475 000 až -790 000 pracovných miest
- Nomura Securities: -600 000 až -900 000 pracovných miest
- Bank of America a Royal Bank of Canada: až -1 milión pracovných miest
Z analýzy agentúry Bloomberg Economics vyplýva, že v prvom štvrťroku 2025 došlo k zlepšeniu, keď sa znížil počet zatvorených podnikov a zvýšil počet novozaložených podnikov. To vysvetľuje miernejšie zníženie prognózy v porovnaní s niektorými trhovými konsenzuálnymi údajmi.
Čo stojí za revíziou zamestnanosti?
Dôvody revízie: Hlavným dôvodom predpokladanej korekcie je model BLS „zrodenie - zánik“, ktorý pravdepodobne nadhodnotil počet pracovných miest vytvorených novými podnikmi. Vysokofrekvenčné ukazovatele naznačujú, že miera tvorby nových podnikov dosiahla najnižší bod v druhom štvrťroku 2024 a potom sa zlepšila v prvom štvrťroku 2025.
Zlepšenie v prvom štvrťroku 2025: Kľúčovým záverom je, že údaje za prvý štvrťrok 2025 môžu ukázať stabilizáciu trhu práce. Agentúra Bloomberg Economics očakáva, že rast zamestnanosti podľa QCEW v 1. štvrťroku 2025 (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2024) nebude výrazne pomalší ako podľa prieskumu CES, čo vysvetľuje ich miernejšiu revíziu prognózy v porovnaní s konsenzom trhu.
Historické dôsledky: Po revízii sa zamestnanosť v októbri 2024 mohla v skutočnosti znížiť o 3 tis. pracovných miest, čo by pri spätnom pohľade odôvodnilo rozhodnutie Fedu znížiť sadzby o 50 bázických bodov v septembri 2024.
Zopakuje sa situácia z roku 2024?
V auguste 2024 zverejnil BLS revíziu, podľa ktorej ekonomika vytvorila za obdobie od apríla 2023 do marca 2024 o 818 000 pracovných miest menej, ako sa pôvodne odhadovalo. Konečná revízia, zverejnená vo februári 2025, bola znížená na 598 000 pracovných miest. V reakcii na túto revíziu a ďalšie údaje o oslabení trhu práce sa Fed v septembri 2024 rozhodol pre zníženie sadzieb o 50 bázických bodov. Je však dôležité poznamenať, že vtedajšia revízia neviedla k výrazným obavám z recesie, keďže sa očakávala revízia smerom nadol o viac ako 1 mil. pracovných miest.
Súčasné očakávania trhu v súvislosti so znížením sadzieb
Po slabej správe o NFP za august 2025, ktorá vykázala nárast len o 22 000 pracovných miest- výrazne pod už aj tak nízkymi očakávaniami 75 000 - trhy plne počítajú so znížením sadzieb na zasadnutí Fedu budúci týždeň. Miera nezamestnanosti sa zvýšila na 4,3 %.
Trh v súčasnosti počíta nielen s plným znížením sadzieb o 25 bázických bodov 17. septembra, ale aj s 13 % šancou na zníženie o 50 bázických bodov. Ďalšie zníženie v plnom rozsahu sa očakáva v októbri, pričom tretie zníženie je takmer úplne zacenené na december. Standard Chartered predpokladá, že výrazná negatívna revízia NFP by mohla nakloniť misky váh smerom k väčšiemu zníženiu o 50 bázických bodov.
Odvetvia najviac ovplyvnené revíziou
Na základe očakávaní analytikov a precedensu z roku 2024 sa najväčšie negatívne revízie očakávajú v odborných a obchodných službách, kde minuloročná revízia dosiahla takmer 360 000 pracovných miest. Ďalším kľúčovým odvetvím je rekreácia a pohostinstvo, v ktorom vlani došlo k revízii o 150 000 pracovných miest. Na druhej strane, pozitívne revízie sa očakávajú v súkromnom vzdelávaní, zdravotníctve a dokonca aj v zamestnanosti vo verejnej správe.
A čo trhy?
Výrazná negatívna revízia NFP by posilnila príbeh o oslabení trhu práce. Analýza agentúry Bloomberg Economics však naznačuje miernejší pohľad. Ak údaje potvrdia zlepšenie v prvom štvrťroku 2025, Fed môže situáciu interpretovať ako dočasné zmiernenie, ktoré sa blíži ku koncu. Na druhej strane, posledné údaje z posledných mesiacov už boli revidované výrazne nadol a v júni sme zaznamenali pokles zamestnanosti.
Pre trhy by výrazná revízia, väčšia ako v minulom roku, mohla znamenať jednoznačné oslabenie dolára, pokles výnosov a pokračujúci rast cien zlata. Reakcia na akciovom trhu nie je taká jednoznačná; zatiaľ čo pokles zamestnanosti by znamenal zníženie sadzieb - čo je pre akcie dobré -, signály recesie nie sú pre trh také pozitívne.
Politický kontext a dôveryhodnosť údajov
Revízia má aj politický rozmer. Prezident Trump v minulosti spochybnil dôveryhodnosť údajov BLS a v auguste 2025 po zverejnení slabých údajov za júl prepustil komisárku BLS Eriku McEntarferovú. Trump obvinil BLS z „falšovania“ údajov, hoci ekonómovia zdôrazňujú, že revízie sú bežnou súčasťou procesu spresňovania ekonomických údajov.
