Potvrdí zápis zo zasadnutia Fedu pauzu v ďalšom uvoľňovaní? 🔎

Nadchádzajúci zápisnica zo zasadnutia Fedu (28. – 29. október) pravdepodobne ukáže rastúcu opatrnosť členov FOMC v súvislosti s ďalším znižovaním úrokových sadzieb. Hoci Fed v októbri znížil sadzby o 25 bázických bodov, zápis môže naznačiť, že viac účastníkov než v septembri videlo zmysel v ponechaní sadzieb bez zmeny – v porovnaní s „niekoľkými“ v predchádzajúcom mesiaci. Pri hlasovaní podporil 50-bodové zníženie len Miran, zatiaľ čo Schmid hlasoval za ponechanie sadzieb.
Powell už skôr spomenul, že rastie počet podporovateľov pauzy, a nedávne vyjadrenia predstaviteľov Fedu tento postoj ešte posilnili. Napriek tomu niektorí členovia naďalej podporujú zníženie na ďalšom zasadnutí 9.–10. decembra a Bloomberg Economics takýto krok očakáva. Pozornosť sa teraz sústredí skôr na riziká na trhu práce než na zásadné zmeny v inflačných trendoch. V tomto kontexte budú kľúčové oneskorené dáta NFP, ktoré by mali byť zverejnené vo štvrtok a piatok (za september).
Politika bilancie Fedu bude jednou z hlavných tém. 1. decembra Fed ukončí program kvantitatívneho sprísňovania (QT). Trhy tak očakávajú náznačie ohľadom dátumu začatia nákupov v rámci správy rezerv, pravdepodobne nákupy štátnych pokladničných poukážok v 1. štvrťroku 2026.
Trh je pred zverejnením zápisu opatrný, no dnešné cenové pohyby sú pravdepodobne viac ovplyvnené výsledkami spoločnosti Nvidia a oneskorenými dátami z trhu práce. V čase písania tohto textu zlato posilňuje o 1,21 % na 4 116 USD za uncu.
