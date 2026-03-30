Powell naznačuje trpezlivosť Fedu, ale inflačné riziká rastú!

Jerome Powell počas dnešného vystúpenia zdôraznil, že Fed zaujíma vyčkávací postoj a pozorne sleduje, ako sa vývoj v medzinárodnom prostredí, najmä vojna v Iráne a s ňou spojené šoky v cenách ropy, premietne do inflácie a celkového stavu ekonomiky. Nešlo len o opakovanie predchádzajúcich vyjadrení. Dnešné posolstvo bolo rozhodnejšie a ukázalo, ako Fed balansuje medzi pripravenosťou reagovať a snahou zachovať pokoj v menovej politike. Powell uviedol, že Fed je ochotný prehliadnuť krátkodobé cenové šoky, pretože nástroje menovej politiky pôsobia s oneskorením a často nedokážu držať krok s rýchlymi zmenami cien energií. Zároveň však varoval, že trpezlivosť má svoje limity. Ak by rast cien začal trvalo ovplyvňovať inflačné očakávania verejnosti, centrálna banka nebude môcť zostať pasívna.
Powell sa venoval aj finančným trhom a uviedol, že inflačné očakávania zostávajú z veľkej časti ukotvené, Fed je však pripravený reagovať na makrodáta aj signály z trhu práce. V praxi to znamená, že aj keď centrálna banka teraz nenaznačuje zmenu úrokových sadzieb, akýkoľvek údaj ukazujúci na pretrvávajúce inflačné tlaky alebo zhoršovanie situácie na trhu práce môže rýchlo zmeniť hodnotenie menovej stratégie. Pre trhy je to kľúčová informácia. Fed si nenecháva zatvorené dvere ani k prísnejšej, ani k uvoľnenejšej reakcii podľa prichádzajúcich dát, čo má priamy vplyv na ocenenie aktív aj sentiment investorov.
Počas konferencie Powell upriamil pozornosť aj na sektor súkromných úverov a na riziká, ktoré by mohol predstavovať pre finančnú stabilitu. Zdôraznil, že centrálna banka tento segment pozorne sleduje, zatiaľ však nevidí známky, ktoré by poukazovali na širšiu systémovú hrozbu. Túto časť posolstva treba vnímať ako faktor, ktorý čiastočne zmierňuje obavy investorov z možných problémov vo finančnom sektore, hoci geopolitické napätie a inflačné tlaky zostávajú v centre pozornosti trhu.
Celkovo je Powellovo posolstvo vyvážené a opatrné. Absencia akéhokoľvek bezprostredného záväzku k zmene úrokových sadzieb spolu so zameraním na sledovanie trhu práce a inflácie naznačuje, že kroky Fedu možno vnímať ako premyslené a prispôsobené globálnej neistote. Futures trhy už čiastočne upravili svoje očakávania týkajúce sa budúceho vývoja sadzieb, keď zvýšili pravdepodobnosť zníženia sadzieb neskôr v tomto roku a zároveň znížili pravdepodobnosť ich rastu v najbližšom období.
V praxi sa všetky tieto signály dnes reálne premietajú do finančných trhov. Sentiment na akciových trhoch zostáva citlivý na volatilitu, výnosy dlhopisov reagujú na signály o možnom smerovaní menovej politiky a inflačných očakávaní a komoditné trhy ďalej odrážajú obavy z geopolitického napätia a dôsledkov vojny v Iráne. V tomto prostredí by sa investori mali pripraviť na obdobie zvýšenej citlivosti na makrodáta, najmä na infláciu, dynamiku trhu práce a globálne napätie, ktoré môžu formovať ďalšie rozhodnutia Fedu. Toto prostredie praje disciplinovanému investovaniu a dôkladnému riadeniu rizík, zároveň však vytvára príležitosti pre tých, ktorí dokážu rýchlo reagovať na zmeny v signáloch z Fedu a globálnych trhov.
Denné zhrnutie: Trump, inflácia, hrozby a napätie v Perzskom zálive vrhajú tieň na Wall Street
Powell hovorí: Trhy sledujú politiku Fedu
US Open: Opatrný štart nového týždňa na Wall Street!
Dohoda, alebo úder? ⚠️ Trump znovu hrozí zásahom proti iránskej energetike 💥
