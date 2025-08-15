Požiar v rafinérii Bayway obmedzuje produkciu benzínu, Phillips 66 čelí ďalším výpadkom

Spoločnosť Phillips 66 bola nútená znížiť produkciu benzínu vo svojej kľúčovej rafinérii Bayway v meste Linden, New Jersey, po požiari, ktorý zasiahol zariadenie v blízkosti krakovacej jednotky. Podľa informácií z dvoch zdrojov došlo k požiaru pomocného zariadenia fluidnej krakovacej jednotky, ktorá je zásadná pre výrobu benzínu.
Rafinéria s kapacitou 258 000 barelov denne bežne produkuje približne 155 000 barelov benzínu denne, čo z nej robí jedného z najväčších dodávateľov palív na východnom pobreží USA. Presná príčina incidentu zatiaľ nie je známa, avšak podľa zdrojov sa očakáva, že produkcia bude obnovená v priebehu niekoľkých dní.
Phillips 66 sa k situácii nevyjadrila, no výpadok prichádza len krátko po tom, čo rafinériu minulý mesiac zasiahla búrka, ktorá spôsobila výpadok elektriny a čiastočné odstavenie prevádzky. Vtedy došlo k dočasnému nárastu cien palív v oblasti New York Harbor, keďže spoločnosť bola nútená nákupovať palivá na voľnom trhu.
Súčasné narušenie prevádzky môže mať ďalší dopad na zásobovanie a ceny benzínu v regióne, najmä ak by opravy trvali dlhšie, než sa aktuálne predpokladá. Situácia bude pozorne sledovaná trhom, keďže výpadky v Bayway tradične znamenajú zvýšený tlak na distribučnú sieť a spotové trhy s palivami.
Graf PSX.US (D1)
Akcie spoločnosti Phillips 66 sa v posledných dňoch snažia o stabilizáciu po niekoľkotýždňovom poklese a aktuálne sa obchodujú na úrovni 122,64 USD, tesne nad kĺzavým priemerom EMA 50 (122,00 USD) a nad SMA 100 (116,90 USD). Práve tieto dve úrovne tvoria dôležitú technickú podporu, ktorú sa cena zatiaľ úspešne snaží udržať.
RSI je na úrovni 50,3, čo signalizuje neutrálnu trhovú náladu. Trh zatiaľ nevykazuje jasné známky prekúpenosti ani prepredanosti. MACD síce zostáva v zápornom teritóriu, no signály o zrýchľujúcom poklese slabnú, čo môže naznačovať potenciálny obrat trendu.
Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či sa cene podarí udržať nad EMA 50 a následne prekonať oblasť rezistencie okolo 124–125 USD. Ak by sa to podarilo, mohol by sa obnoviť rastový trend. V opačnom prípade hrozí návrat k testovaniu podpory pri SMA 100, prípadne pokles smerom k psychologickej hranici 115 USD.
Zdroj: xStation5
