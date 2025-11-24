Pravidelný výhľad menových trhov

EUR/USD: Slabé európske PMI proti silnejšiemu americkému trhu práce
Minulý týždeň euro oslabilo po zverejnení predbežných PMI z Francúzska a Nemecka. Výrobné indexy v oboch krajinách klesli pod 50 bodov, služby sa držia len tesne nad touto hranicou, čo potvrdzuje stagnujúci rast v jadre eurozóny a podporuje očakávania, že ECB bude v nasledujúcich štvrťrokoch skôr opatrne uvoľňovať menovú politiku. V USA naopak prekvapili silné payrolls, zatiaľ čo rast miezd ďalej mierne spomalil a nezamestnanosť sa posunula k 4,4 %. Predbežné PMI ukázali, že priemysel aj služby sa držia nad 50 bodmi.
Výhľad na nasledujúci týždeň: V eurozóne už bol zverejnený nemecký index Ifo, ktorý vyšiel mierne pod očakávaním. Ďalej nás čaká komunikácia z ECB a na konci týždňa predbežná inflácia a HDP, ktoré rozhodnú, či euro zostane v defenzíve. Pri dolári sa trh zameria na PPI, maloobchodné tržby, objednávky tovarov dlhodobej spotreby, spresnený HDP a jadrový PCE sústredené do polovice týždňa, čo môže na páre krátkodobo zvýšiť volatilitu. V tomto prostredí predpokladáme, že sa kurz bude väčšinu času obchodovať v pásme 1,140 až 1,170.
EUR/CZK: Koruna stabilná napriek horším správam z eurozóny
Na domácej scéne pritiahli pozornosť predovšetkým októbrové indexy cien výrobcov PPI, ktoré medziročne klesli o 1,2 % po zhruba 1 % poklese v septembri. To potvrdzuje pokračujúci dezinflačný trend vo výrobných cenách. Pre ČNB je to tak signál, že s ďalším poklesom úrokových sadzieb nemusí ponáhľať. Inflácia spomaľuje a česká ekonomika v tomto roku patrí medzi najrýchlejšie rastúce v rámci EÚ.
Výhľad na nasledujúci týždeň: Česká koruna bude tento týždeň reagovať na domáci HDP za Q3. Silnejší rast oproti očakávaniam by utvrdil investorov, že ČNB bude pri prípadnom znižovaní sadzieb naďalej opatrná. Slabší rast by mohol viesť k miernemu oslabeniu koruny. Tá však zostane silná, pretože celková kondícia ekonomiky aj jej výhľad na ďalší rok je sľubný. Jastrabia rétorika ČNB bude aj naďalej oporou silnejšej koruny. Celkovo pracujeme so scenárom, že sa EUR/CZK bude do konca roka pohybovať prevažne v pásme 24,00 až 24,30. K posilneniu pod psychologickú hranicu 24,00 zatiaľ nemáme dostatočne silný fundament. Riziká hovoria skôr opačným smerom.
USD/JPY: Japonský jen pod tlakom výnosov a nový stimulačný balík v pozadí
Menný pár ťahali nahor hlavne vyššie americké výnosy po silnejších payrolls, zápise z FOMC a predbežných PMI, zatiaľ čo japonské dáta boli minimálne a japonský jen kopíroval globálny sentiment. Vláda zároveň schválila nový fiškálny balíček vo výške 20 biliónov jenov z mimoriadneho rozpočtu, ktorý má tlmiť dopady inflácie a podporiť investície v prostredí klesajúceho HDP a najvyšších výnosov štátnych dlhopisov od finančnej krízy.
Výhľad na nasledujúci týždeň: V pondelok je v Japonsku Bank holiday, ktorý zníži likviditu na začiatku týždňa. Pozornosť bude smerovať k piatkovej tokijskej inflácii Tokyo Core CPI. Z americkej strany bude japonský jen reagovať na ten istý makrobalík ako EUR/USD, ktorý rozhodne, či preváži ďalší rast výnosov, alebo sa otvorí priestor pre korekciu v prospech jenu. Na základe týchto faktorov očakávame, že sa USD/JPY bude pohybovať v širokom pásme 152,0 až 160,0.
GBP/USD: Inflácia nad odhadmi a slabá spotreba držia libru v defenzíve
Britská inflácia CPI spomalila, ale zostala na úrovni 3,6 % medziročne a 0,4 % medzimesačne, teda mierne nad odhadmi, čo ukazuje na nie úplne plynulý dezinflačný proces. Maloobchodné tržby klesli o 1 % medzimesačne a predbežné PMI ukázali len krehký rast v spracovateľskom sektore a ďalšie spomalenie služieb. Trh ďalej posúva očakávania pri BoE smerom k skoršiemu a pozvoľnému znižovaniu sadzieb.
Výhľad na nasledujúci týždeň: Na libre bude kľúčový stredajší Autumn Forecast Statement, ktorý ukáže budúce fiškálne nastavenie a môže krátkodobo ovplyvniť vnímanie britských aktív, najmä ak by bol rozpočet výrazne expanzívny. Keďže ďalšie domáce dáta sú obmedzené, bude sa GBP/USD v závere týždňa riadiť predovšetkým americkými štatistikami a celkovým risk sentimentom. Z hľadiska cenového pohybu očakávame, že sa kurz bude obchodovať prevažne v pásme 1,286 až 1,340.
