Ranné zhrnutie (21.11.2025)

- Po silnom otvorení trhu americké indexy rýchlo stratili dynamiku a deň uzavreli výrazným poklesom. Index S&P 500 klesol o 1,55 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 sa prepadol o 2,2 %, čo mimoriadne tvrdo zasiahlo technologický sektor. Počiatočné nadšenie po veľmi dobrých výsledkoch spoločnosti Nvidia a rastúcich očakávaniach v súvislosti s novými riešeniami umelej inteligencie, ako je Gemini 3, netrvalo dlho. Spoločnosť Nvidia spočiatku získala 6 %, ale nakoniec uzavrela seansu poklesom o približne 3 %, čo odrážalo náhlu zmenu nálady na trhu.
- Najnovšie makroekonomické údaje ešte viac zdôraznili opatrný prístup Federálneho rezervného systému k potenciálnemu decembrovému zníženiu sadzieb. V septembri pribudlo 119 000 nových pracovných miest, čo je viac ako dvojnásobok očakávaných 50 000, zatiaľ čo počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli na 220 000 v porovnaní s prognózou 230 000.
- Takéto solídne údaje potvrdzujú odolnosť trhu práce a zároveň znižujú tlak na rýchle uvoľnenie menovej politiky. Z tohto dôvodu predstavitelia Fed-u vyzývajú k opatrnosti a varujú, že predčasné zníženie sadzieb by mohlo udržať alebo dokonca znovu vyvolať inflačné tlaky.
- Japonská vláda schválila rozsiahly stimulačný balík v hodnote 21,3 bilióna jenov, približne 135 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje najväčší program od pandémie COVID-19. Tieto rozhodnutia však vyvolali na finančných trhoch obavy vzhľadom na rozsah príslušného dlhu.
- Na devízovom trhu sa kurz japonského jenu stabilizoval na úrovni okolo 157,10 USD/JPY, pričom po správe o schválení rozsiahleho stimulačného balíka japonskou vládou mierne posilnil. Ostatné hlavné meny zostali v úzkom obchodnom pásme.
- Inflácia v Japonsku zostáva nad úrovňou 2 %, pričom jadrový index spotrebiteľských cien je na úrovni 3,0 %, celkový index spotrebiteľských cien tiež na úrovni 3,0 %, a index spotrebiteľských cien bez potravín a energií dosahuje 3,1 %.
- V novembri Japonsko zaznamenalo zmiešané hodnoty PMI. Výrobný sektor zostal piaty mesiac po sebe v kontrakcii na úrovni 48,8 bodu, čím sa zlepšil zo 48,2 bodu, zatiaľ čo sektor služieb sa udržal na stabilnej úrovni 53,1 bodu.
- Guvernér Bank of Japan Ueda zdôraznil rastúcu možnosť zvýšenia sadzieb, pričom poznamenal, že inflácia zostáva nad cieľovou úrovňou okolo 3 % a ekonomické prognózy sa zlepšujú.
- Na ázijsko-pacifických akciových trhoch prevláda klesajúci trend, pričom hlavné indexy strácajú hodnotu. Japonský Nikkei 225 klesol o 2,4 %, hongkonský Hang Seng o 2,1 %, Shanghai Composite o 1,9 % a austrálsky S&P/ASX 200 o 1,6 %, čím dosiahol najnižšiu úroveň za posledných päť mesiacov.
- Čínska ľudová banka (People's Bank of China - PBOC ) stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na úrovni 7,0875, čo je pod prognózovanou hodnotou 7,1154.
- Na trhu kryptomien pokračuje korekcia. Bitcoin klesol o približne 3 % a jeho príklad nasledujú aj ďalšie hlavné kryptomeny vrátane Etherea, ktoré kleslo o viac ako 3,5 %. Náladu na trhu oslabili aj správy o tom, že ďalšia veľryba uzavrela značnú časť svojich pozícií, čo trh ešte viac utlmilo.
- V Spojených štátoch boli v súvislosti s pašovaním čipov Nvidia obvinené štyri osoby, čo podporilo diskusiu o kontrole dodávateľského reťazca polovodičov.
