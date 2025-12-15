Pravidelný výhľad menových trhov (15. 12. 2025)

EUR/USD: Fed znížil sadzby, ale dot plot schladil očakávania
Minulý týždeň bol pre EUR/USD kľúčový najmä FOMC. Fed znížil sadzby do pásma 3,50 až 3,75 % a projekcie podporili scenár soft landingu, keď rast pre rok 2026 revidoval vyššie na 2,3 % a infláciu nižšie na 2,4 %. Zároveň dot plot naznačil iba jeden ďalší cut v roku 2026, čo trh čiastočne čítal ako „hawkish cut“. Trh práce poslal zmiešaný signál, JOLTS vzrástol na 7,67 mil. a ukázal stále solídny dopyt po pracovnej sile. Týždenné žiadosti o podporu vzrástli na 236 tisíc, čo naznačuje mierne ochladenie trhu práce, a Employment Cost Index spomalil na 0,8 %, čo znižuje tlak z mzdových nákladov. V eurozóne sa sledovala hlavne inflácia. V Nemecku vyšla CPI 2,3 % a v Španielsku vyšiel HICP na 3,2 %, teda mierne nad odhadom, ale bez zrýchlenia oproti predchádzajúcemu mesiacu. Priestor na rýchlejší obrat rétoriky ECB tak zostáva obmedzený.
Výhľad na nasledujúci týždeň: Stredobodom pozornosti bude predovšetkým dianie v USA, pretože po poslednom znížení sadzieb Fedu bude trh znovu preceňovať, ako rýchlo môže prísť ďalšie uvoľňovanie. V utorok dorazí balík dát z trhu práce a maloobchodu, kde slabšie čísla typicky tlačia nadol výnosy a oslabujú dolár. Vo štvrtok pridá kľúčový impulz novembrová inflácia CPI, ktorá môže rozhodnúť, či trh začne viac rešpektovať jastrabejšiu interpretáciu výhľadu, alebo sa vráti k agresívnejším stávkam na pokles sadzieb. Z európskej strany budú dôležité predbežné PMI, Ifo a finálny HICP, pretože slabšia aktivita by ďalej tlačila investorov k opatrnému pohľadu na rast v eurozóne. Vo štvrtok zasadá ECB, sadzby sa očakávajú na 2,15 % pri refinančnej a 2,00 % pri depozitnej, no kurz môže výraznejšie rozhýbať najmä tón Lagardeovej a signály k ďalším krokom. Pre tento týždeň očakávame obchodovanie v pásme 1,161 až 1,182.
EUR/CZK: Lepší priemysel a nižšia inflácia držali korunu pevnejšiu
Minulý týždeň korunu podporili domáce dáta. Priemyselná výroba za október vzrástla na 1,1 % y/y, obchodná bilancia zostala v prebytku 26 mld. Kč a nezamestnanosť klesla na 4,6 %, čo potvrdzuje silu českej ekonomiky. Inflácia v novembri spadla na 2,1 % y/y z 2,5 %, takže ČNB má komfort postupovať so sadzbami opatrne a bez tlaku na uvoľňovanie, čo pre kurz znamená väčšiu stabilitu.
Výhľad na nasledujúci týždeň: V Česku budú v centre pondelkové dáta bežného účtu, ktoré už boli zverejnené. Skončili prebytkom 16.83 mld. Kč oproti očakávaniu 17.0 mld. Kč. Ďalej sa pozornosť zameria na utorkové výrobné ceny, ktoré napovedia, aké silné sú nákladové tlaky v priemysle a ako rýchlo sa tlmí cenová zotrvačnosť v ekonomike. Hlavnou udalosťou však bude štvrtkové zasadnutie ČNB, kde sa očakáva stabilita na 3,50 %, pričom pre kurz bude dôležitejší sprievodný komentár než samotné rozhodnutie. Ak banka potvrdí opatrný prístup a neotvorí dvere rýchlejšiemu znižovaniu sadzieb, zostane pre korunu podporný úrokový diferenciál. Naopak, viac holubičia rétorika by mohla časť tejto výhody zmenšiť a zvýšiť citlivosť na globálnu náladu. Do hry zároveň vstúpi ECB a americké CPI, ktoré môžu cez sentiment a eurový výnosový vývoj ovplyvniť aj región. Pre tento týždeň očakávame obchodovanie v pásme 24.00 až 24.50.
USD/JPY: Slabší japonský rast proti opatrnejšiemu Fedu
Minulý týždeň sa japonský jen dostal pod tlak po slabšom HDP za 3Q, ktoré dopadlo horšie než odhad, anualizovane -2,3 % a medzikvartálne -0,6 %, čo komplikuje argument pre rýchlejšie uťahovanie BoJ. Americká strana naopak ponúkla „cut s jastrabím podtónom“, keď Fed síce znížil sadzby do pásma 3,50 až 3,75 %, no dot plot ukázal opatrnejšiu trajektóriu ďalšieho uvoľňovania, takže úrokový diferenciál zostáva pre pár naďalej kľúčový.
Výhľad na nasledujúci týždeň: Pozornosť sa postupne presunie k piatkovému rozhodnutiu Bank of Japan a následnej tlačovej konferencii, kde sa očakáva zvýšenie sadzby na 0,75 % z 0,50 %. Pre trh bude zásadné, či BoJ tento krok podporí aj signálom pokračujúcej normalizácie, pretože to by podporilo posilnenie jenu cez rast domácich výnosov. Naopak, opatrnejší tón, prípadne snaha brzdiť očakávania ďalších krokov, môže časť efektu zvýšenia sadzby vymazať. Do obchodovania zároveň prehovorí americká CPI, ktorá môže hýbať výnosmi a tým môže spôsobiť aj zvýšenú volatilitu na páre. Pre tento týždeň očakávame obchodovanie v pásme 153 až 160.
GBP/USD: Slabší rast v Británii, libra zostala citlivá na sadzby
Minulý týždeň libre nepomohli najmä čísla o raste, októbrové HDP kleslo o - 0,1 % medzimesačne a medziročne zostalo na 1,1 %, pričom zaostalo za očakávaním. Navyše sa obchodný deficit prehĺbil na -22,54 mld. GBP. Priemyselná výroba síce prekvapila lepším medzimesačným rastom, no celkový mix dát udržal pozornosť pri tom, ako bude BoE čítať spomaľovanie ekonomiky, a vystúpenie guvernéra Baileyho držalo trh citlivý na signály k sadzbám.
Výhľad na nasledujúci týždeň: Libra bude reagovať najmä na kombináciu inflácie a menovej politiky. V utorok prídu dáta z trhu práce a predbežné PMI, ktoré ukážu, či sa ekonomika drží nad hranou stagnácie, alebo sa aktivita ďalej drobí. V stredu dorazí novembrová inflácia CPI, ktorá nastaví očakávania pred štvrtkovou Bank of England, kde sa očakáva zníženie sadzby na 3,75 % zo 4,00 %. Pre kurz bude kľúčové nielen rozhodnutie, ale aj rozloženie hlasov v MPC, zápis a tón Baileyho, teda či pôjde o jednorazový krok, alebo začiatok rýchlejšej série. V piatok potom maloobchodné tržby doplnia obraz o kondícii spotrebiteľa. Zároveň však platí, že štvrtková americká CPI môže na GBP/USD krátkodobo prebiť aj domáce britské témy cez pohyb dolára a výnosov. Pre tento týždeň očakávame obchodovanie v pásme 1.318 až 1.362.
