Pravidelný výhľad menových trhov

EUR/USD: Slabšia Európa verzus odolnejší dolár
Minulý týždeň euro oslabilo po zverejnení nemeckého indexu Ifo a ďalších dát, ktoré opäť potvrdili slabý rast a utlmenú dôveru v jadre eurozóny. Dolár naopak podporil balík amerických čísel na čele s PPI, maloobchodnými tržbami a spotrebiteľskou dôverou. Tento mix ukázal, že cenové tlaky postupne slabnú, zatiaľ čo spotrebiteľský dopyt aj celková aktivita americkej ekonomiky zostávajú silné. Kontrast medzi pomalšou Európou a odolnejšími USA tak naďalej hrá v prospech dolára.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: V eurozóne nám už zverejnili výrobný PMI, ktorý vyšiel pod očakávaniami trhu. Kľúčové budú aj servisné PMI, ktoré sa zverejňujú v stredu. V utorok bude trh očakávať predbežnú infláciu HICP a jadrovú infláciu. Pozornosť sa bude sústreďovať aj na piatkové HDP za 3Q. Na strane dolára bude tento týždeň veľmi rušno. Trh sa bude sústrediť na pondelkový ISM Manufacturing PMI, stredajšie ADP Non Farm Employment Change a ISM Services PMI, štvrtkové nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti a piatkový jadrový PCE a prieskumy University of Michigan. Základný scenár počíta s tým, že tieto dáta potvrdia len postupné ochladzovanie ekonomiky a infláciu, ktorá sa pomaly približuje k dvojpercentnému cieľu, čo by Fedu umožnilo držať sadzby na vyšších úrovniach dlhšie. Výrazne slabšie čísla by naopak urýchlili stávky na skoršie a razantnejšie znižovanie sadzieb, stlačili americké výnosy a znížili atraktivitu dolára. Očakávame, že EUR/USD sa bude väčšinu času obchodovať v pásme 1,149 až 1,170.
EUR/CZK: Koruna stabilná, domáce dáta v popredí
Koruna v uplynulom týždni ustála slabšie čísla z eurozóny bez výraznejšej volatility. Domáce HDP za 3Q vyšlo lepšie, než trh očakával, a udržalo českú ekonomiku medzi rýchlejšie rastúcimi v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Do kurzu sa premietol aj skorší pokles PPI a slabnúca inflácia. ČNB nie je pod tlakom, aby znižovala sadzby, čo pomáha korune držať sa na silnejších úrovniach vďaka stabilnému úrokovému diferenciálu voči eurozóne.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: V centre pozornosti budú tento týždeň domáce dáta. Dnes ráno už bol zverejnený novembrový výrobný PMI, ktorý pozitívne prekvapil trh. Vo štvrtok sa očakáva zverejnenie novembrového indexu spotrebiteľských cien a v piatok maloobchodných tržieb bez motorových vozidiel za október. Silnejšie dáta by podporili scenár stability sadzieb naznačený zástupcami ČNB, čo by bolo z hľadiska sily koruny pozitívne. Slabší balík dát by zvýšil citlivosť koruny na zhoršenie globálnej nálady. Koruna zároveň nepriamo reaguje na rovnaké európske a americké čísla ako EUR/USD, najmä na utorkovú infláciu HICP v eurozóne. Naďalej počítame s obchodovaním v pásme 24,00 až 24,40 s mierne vyšším rizikom smerom k slabšej korune.
USD/JPY: Jen pod tlakom rozdielu sadzieb, trh sleduje BoJ
U japonského jenu bola hlavnou domácou udalosťou tokijská inflácia Tokyo Core CPI okolo 2,8 % medziročne, teda nad cieľom BoJ, ale bez výrazného prekvapenia. V pozadí zostáva veľký fiškálny balík japonskej vlády, zatiaľ čo na strane dolára pôsobia tie isté robustnejšie americké dáta ako pri EUR/USD. Kombinácia veľmi uvoľnenej politiky BoJ a vyšších amerických výnosov tak naďalej drží jen pod tlakom.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: Kľúčovým bol pondelkový prejav guvernéra BoJ Uedu, ktorý zreteľne naznačil vysokú pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v decembri. Inak bude USD/JPY, podobne ako eurodolár, reagovať najmä na americký makroekonomický kalendár ISM, ADP, nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti a piatkový jadrový PCE s prieskumami University of Michigan. Silné americké čísla by mohli pár posunúť bližšie k hornej hranici 160,0. Slabšie dáta a prípadne opatrnejšie signály z BoJ by otvorili priestor na posilnenie jenu. Na základe týchto faktorov očakávame, že sa USD/JPY bude pohybovať v oblasti 154,0 až 160,0.
GBP/USD: Libra po fiškálnom updatu ďalej pod vplyvom dolára
Libra minulý týždeň reagovala predovšetkým na Autumn Forecast Statement, nové fiškálne plány britskej vlády, ktorý krátkodobo zvýšil volatilitu. Rozpočet počíta približne s 26 miliardami libier nových daňových príjmov a posúva britské daňové zaťaženie smerom k rekordným hodnotám, pričom časť opatrení mieria na majetnejšie domácnosti (vyššie zdanenie úspor, dividend, príjmov z prenájmu a veľmi drahých nehnuteľností). Trhy tento balík vnímajú skôr ako fiškálne utažený a disciplinovaný, nie ako šok typu minirozpočtu. Nové makrodáta z Británie boli obmedzené, takže trh pri tvorbe výhľadu sadzieb BoE stále vychádza zo staršej kombinácie spomaľujúcej inflácie a slabšej spotreby, zatiaľ čo smer páru určoval hlavne dolár.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: Domáci kalendár z Veľkej Británie je pomerne chudobný, pozornosť sa sústreďuje najmä na služby PMI. Väčšinu smerových impulzov však prinesú rovnaké americké dáta ako pri EUR/USD. Silnejší americký balík by držal libru v defenzíve, sklamanie na strane USA by jej naopak umožnilo časť predchádzajúcich strát korigovať. Z hľadiska cenového vývoja naďalej počítame s obchodovaním v pásme 1,316 až 1,348.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.