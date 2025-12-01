Krypto novinky: Bitcoin klesá o 5 %📉 Trh sa vracia do režimu výpredaja

Ceny kryptomien klesajú pri pondelkovom otvorení trhu, pričom kopírujú slabosť amerických indexových futures – US100 oslabuje takmer o 1 % pred zverejnením dát ISM Manufacturing o 16:00. Bitcoin testuje úroveň 85 000 USD a obchoduje sa takmer o 5 % nižšie. Ethereum kleslo na 2 800 USD, čo znamená pokles o takmer 10 % z vrcholu posledného odrazu.
- On-chain dáta naznačujú, že by sa trh mohol nachádzať v rovnakej fáze ako koncom roka 2021 a začiatkom 2022, kedy širší kryptotrh vstúpil do medvedieho trendu a dosiahol dno približne 13 mesiacov po počiatočnom výpredaji v novembri 2021. Ak by sa tento scenár zopakoval, naznačovalo by to, že výrazné zotavenie kryptotrhu by nemuselo prísť skôr než v novembri 2026.
- V teórii by Bitcoin mohol klesnúť hlboko pod kľúčové on-chain úrovne v oblasti 81 000 USD, pričom možný prepad až na 55 000 USD nie je vylúčený. Ak cena klesne pod 80 000 USD, bude potrebné tento negatívny výhľad brať vážne. Naopak, ak sa BTC dokáže vrátiť nad 90 000 USD, a najmä 100 000 USD, hlavným scenárom zostáva pokračovanie býčieho trendu.
Grafy (Bitcoin a Ethereum), denný interval (D1)
Bitcoin a Ethereum by museli aktuálne vzrásť o takmer 30 %, aby otestovali 200-dňový EMA (červená línia). To by znamenalo, že kombinovaná trhová kapitalizácia oboch aktív by musela vzrásť o približne 700 miliárd USD – teda niekoľko stoviek miliárd USD čistého prílevu kapitálu do trhu.
Bez trvalého zlepšenia nálady na Wall Street však môže krypto trh ďalej zápasiť s dynamikou, pričom výber ziskov veľkými hráčmi a neutíchajúci dopyt po zaisťovacích nástrojoch (opcie a futures) robia tento pozitívny scenár ťažko dosiahnuteľným.
Zdroj: xStation5
Čistý prílev kapitálu do Bitcoin ETF bol v poslednom období pozitívny, avšak rozsah týchto prílevov možno považovať za minimálny v porovnaní s dopytom počas predchádzajúcich dvoch hlbších korekcií, keď bol trh omnoho agresívnejší pri nákupoch počas poklesov.
To môže byť aj znakom vyčerpania dopytu.
Zdroj: xStation5
Ethereum zaznamenáva silnejší prílev kapitálu, no stále nedokáže kompenzovať trhový dopad katastrofálneho novembra, počas ktorého bolo z amerických spotových ETF vyplatených viac než 1 miliarda USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Graf dňa: AUDUSD (03. 12. 2025)
BREAKING: Vyšší než očakávaný index PMI v službách vo Veľkej Británii 🇬🇧 Libra mierne posilňuje 📈
BREAKING: EURUSD posilňuje, keďže indexy PMI v službách vo Francúzsku a Nemecku prekonali očakávania
Ekonomický kalendár: PMI, zamestnanosť ADP a priemyselná výroba v USA (03.12.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.