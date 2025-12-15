Predaj Costa Coffee je ohrozený – Coca-Cola na poslednú chvíľu rokuje o záchrane dohody

- Predaj Costa Coffee je ohrozený pre spory o cenu medzi Coca-Colou a TDR Capital.
Spoločnosť Coca-Cola (KO.US) sa podľa denníka Financial Times cez víkend zapojila do krízových rokovaní s investičnou firmou TDR Capital, aby sa pokúsila zachrániť pripravovaný predaj reťazca Costa Coffee. Rokovania však uviazli na mŕtvom bode pre cenové nezhody, a celý obchod tak čelí reálnemu riziku zlyhania.
TDR Capital bola minulý týždeň vybraná ako preferovaný záujemca, pričom súčasťou transakcie má byť aj ponechanie menšinového podielu Coca-Coly v značke. Ani jedna zo strán sa k vývoju zatiaľ oficiálne nevyjadrila.
O možnosti predaja sa špekuluje už od augusta, keď Coca-Cola oslovila investičnú banku Lazard, aby pomohla analyzovať strategické možnosti pre Costa Coffee – vrátane potenciálneho odpredaja. Dôvody predaja pravdepodobne súvisia s odlišným rastovým profilom Costa v porovnaní s hlavným nápojovým biznisom Coca-Coly a tiež s komplikovaným postcovidovým zotavovaním kaviarenského sektora v Európe.
Coca-Cola kúpila Costa Coffee v roku 2018 od britskej spoločnosti Whitbread za 5,1 miliardy USD, pričom išlo o jednu z jej najväčších akvizícií mimo tradičný segment nealkoholických nápojov. Aktuálne rokovania tak predstavujú dôležitý strategický moment – buď bude značka Costa znovu začlenená do hlavného portfólia, alebo ju Coca-Cola čiastočne opustí v prospech súkromného investora.
Graf KO.US (D1)
Akcie spoločnosti Coca-Cola sa aktuálne obchodujú na úrovni 70,49 USD a v posledných dňoch sa pohybujú v blízkosti kľúčových technických úrovní. Cena našla silnú podporu v blízkosti kĺzavého priemeru SMA 100 (69,02 USD) a následne sa od tejto úrovne odrazila späť nad EMA 50 (70,04 USD). RSI sa nachádza na úrovni 51,1, teda v neutrálnej zóne, čo signalizuje rovnováhu medzi nákupným a predajným tlakom.
Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či akcie udržia hladinu nad EMA 50 (70,04 USD). Ak áno, môže dôjsť k opätovnému testovaniu rezistencie v pásme 71,80–72,60 USD.
Naopak, prielom pod SMA 100 (69,02 USD) by mohol otvoriť priestor na pokles smerom k 67,50 USD.
Zdroj: xStation5
