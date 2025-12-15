Akcie konopných firiem rastú – Trumpova administratíva údajne pripravuje zmenu klasifikácie marihuany

- Akcie Canopy Growth vzrástli až o 17,9 %, Tilray a SNDL taktiež posilnili.
- Trumpova administratíva údajne plánuje preradenie marihuany do kategórie Schedule III.
- Zmena by znížila regulačnú záťaž a mohla zlepšiť prístup ku kapitálu pre konopné firmy.
- Záujem retailových investorov o konopné akcie prudko vzrástol, najmä na platforme Tradegate.
Európske trhy zaznamenali v pondelok výrazný rast akcií konopných spoločností po tom, čo sa objavili správy o možnom uvoľnení federálnych obmedzení marihuany v Spojených štátoch. Impulzom boli informácie z The Washington Post a CNBC, podľa ktorých prezident Donald Trump plánuje vydať výkonné nariadenie, ktoré by viedlo k preradeniu marihuany do menej prísne regulovanej kategórie Schedule III.
Najväčšiu pozornosť pútala spoločnosť Canopy Growth, ktorej akcie obchodované vo Frankfurte vyskočili až o 17,9 %, čím dosiahli najvyššiu úroveň od mája. Tento rast nadviazal na piatkový skok o 49 %. Neskôr počas pondelka akcie časť ziskov odovzdali, no stále si udržali medziročné zhodnotenie o 8,8 %. Spoločnosti Tilray Brands a SNDL taktiež nadviazali na piatkovú rally, keď posilnili o 2,8 % a 3,2 %.
Záujem o konopný sektor bol zrejmý aj z údajov platformy Tradegate, kde sa akcie Canopy Growth zaradili medzi najviac obchodované tituly – po boku technologického giganta Nvidia a zbrojárskej skupiny Rheinmetall. To poukazuje na rastúci záujem retailových investorov o špekulatívne rastové sektory.
Plánované preradenie marihuany z kategórie Schedule I (kde sú drogy ako heroín či LSD) do kategórie Schedule III by znamenalo výrazné zníženie regulačného tlaku, ľahší prístup k financovaniu, výskumu a potenciálne aj výrazné daňové úľavy pre firmy v tomto odvetví. To by mohlo zásadne zmeniť podnikateľské prostredie konopného priemyslu v USA.
Graf CGC.US (D1)
Zdroj: xStation5
