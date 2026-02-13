PREHĽAD CPI: Ďalšia dezinflácia stavia Fed do komfortnej pozície 🏦

Správa o americkom CPI za január 2026 poukazuje na spomalenie celkovej inflácie, zatiaľ čo jadrové inflačné tlaky pretrvávajú. Energie priniesli výrazný dezinflančný impulz, avšak náklady v sektore služieb a niektoré volatilné položky, ako je cestovanie, zostali zvýšené.
Dezinflácia v posledných mesiacoch pokročila, avšak neistota v dátach po uzatvorení vládnych úradov a pokračujúci prenos ciel do cien vyvolávajú otázky o jej udržateľnosti.
Zdroj: XTB Research
Dynamika celkovej a jadrovej inflácie:
- Celková inflácia: Index „All items“ v januári vzrástol o 0,2 % m/m, čo predstavuje mierne spomalenie oproti 0,3 % v decembri. Medziročne (y/y) tak inflácia dosahuje 2,4 %.
- Jadrová inflácia: Po vylúčení cien potravín a energií ceny zrýchlili na 0,3 % m/m (z 0,2 % v decembri) a medziročne zostávajú na úrovni 2,5 %.
Významné medzimesačné zmeny (december 2025 – január 2026):
- Tlak energií smerom nadol: Ceny energií zaznamenali prudký obrat a v januári klesli o 1,5 % m/m po raste o 0,3 % v decembri. Hlavným faktorom bol benzín, ktorý počas mesiaca klesol o 3,2 %.
- Pretrvávajúci tlak v službách: Sektor služieb zostáva hlavným motorom inflácie a vzrástol o 0,4 % m/m. Výrazný bol najmä rast cien leteniek, ktoré vyskočili o 6,5 %, oproti 3,8 % v decembri.
- Bývanie a nájomné: V oblasti bývania došlo k citeľnému spomaleniu. Položka Shelter vzrástla o 0,2 % m/m, zatiaľ čo v decembri bol rast na úrovni 0,4 %.
- Celková deflácia tovarov: Ceny ojazdených áut a nákladných vozidiel pokračovali v poklese a znížili sa o 1,8 % m/m. Naopak odevy zaznamenali mierny nárast o 0,3 % po predchádzajúcej stagnácii.
- Clo sa naďalej premieta do cien: Kategórie citlivé na clá vykázali výraznejší rast cien. Náklady na vybavenie domácnosti vzrástli o 0,7 %, zatiaľ čo domáce spotrebiče – napríklad práčky – zdraželi o 1,3 %. Ešte výraznejší rast bol zaznamenaný pri video a audio technike (+2,2 %) a v segmente počítačov a softvéru, kde ceny vzrástli o 3,1 %.
Zložka Shelter je dlhodobo kľúčovým faktorom spotrebiteľskej inflácie, preto by jej nižší podiel v najnovšom reporte CPI mal podporiť diskusiu o znižovaní úrokových sadzieb. Očakávaný ďalší pokles cien ropy by mal zároveň udržať dezinflančný efekt energetických komodít a potenciálne obmedziť volatilitu cien leteniek.
Zdroj: XTB Research
Dopady pre Fed
Najnovšie inflačné dáta poskytujú FOMC výrazný priestor na diskusiu o možnom návrate k uvoľňovaniu menovej politiky, bez potreby konať pod okamžitým tlakom. Spomalenie celkovej inflácie je vo veľkej miere podporené prudkým poklesom cien benzínu a miernou infláciou potravín, čo by malo pomôcť udržať inflačné očakávania spotrebiteľov pevne ukotvené. Zároveň spomalenie rastu nákladov na bývanie na 0,2 % m/m predstavuje doteraz najvýraznejšiu úľavu pre sektor jadrových služieb.
Napriek tomu si pravdepodobne viac jastrabí členovia výboru zachovajú opatrnosť vzhľadom na „lepkavú“ dynamiku jadrovej inflácie a zreteľné inflačné tlaky v tovaroch citlivých na clá. Kombinácia postupujúcej dezinflácie a priaznivých dát z trhu práce však Federálnemu rezervnému systému poskytuje priestor flexibilne reagovať na riziká na oboch stranách jeho mandátu, ktoré sa aktuálne javia ako relatívne nízke.
Celkovo nižšia inflácia v službách by mala podporiť diskusiu o ďalšom znižovaní úrokových sadzieb.
Zdroj: XTB Research
Reakcia trhu
Americké štátne dlhopisy zaznamenali výraznú rally, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov klesli na najnižšiu úroveň za posledné 3 mesiace (aktuálne okolo 4,06 %).
Futures na 10-ročné štátne dlhopisy USA sa nachádzajú na najvyššej úrovni od začiatku decembra 2025.
Zdroj: xStation5
Podľa kontraktov Federal Funds Futures zostávajú krátkodobé očakávania znižovania sadzieb stabilné, pričom implikované pravdepodobnosti pre prvú polovicu roka 2026 ostávajú približne nezmenené (približne 10 % pre marec, 35 % pre apríl a 90 % pre máj). Trhy aktuálne oceňujú 2,56 zníženia sadzieb do konca roka 2026, oproti 2,3 pred týždňom.
Správa o CPI zastavila dnešné posilňovanie dolára a vymazala všetky zisky na indexe USDIDX, pričom celková volatilita na devízovom trhu po zverejnení dát zostala obmedzená.
