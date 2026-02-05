Prehľad trhu: Libra stráca pôdu pod nohami pred rozhodnutím BoE; STRIEBRO a ZLATO opäť klesajú 💡

Pomaly vstupujeme do druhej fázy štvrtkového obchodovania.
Trhy stále čakajú na rozhodnutia BoE a ECB o úrokových sadzbách. Prvé z nich sa uskutoční za menej ako 14 minút, o 13:00. ECB rozhodne o 14:15.
Očakáva sa, že Európska centrálna banka ponechá úrokové sadzby nezmenené už piaty raz, keďže silná ekonomika doteraz odolávala globálnym napätiam a silnému euru. Očakáva sa, že aj Bank of England ponechá úrokové sadzby nezmenené, napriek rastúcim obavám o britský trh práce.
V súčasnosti je nemecký DAX na hotovostnom trhu nižšie o 0,46 %, francúzsky CAC40 je vyššie o 0,2 % a britský FTSE100 je nižšie o 0,45 %.
Drahé kovy sa vrátili k dramatickým poklesom: striebro kleslo o 11 % na 78 USD, čím úplne vymazalo oživenie z posledných dvoch obchodných dní, zlato kleslo o ďalších 1,7 % na 4 875 USD a platinové kontrakty stratili 6,5 %.
Index Stoxx Europe 600 klesol o 0,16 %, pričom najlepšie si viedli technologický a mediálny sektor a najhoršie automobilový sektor.
Zdroj: xStation
Spoločnosť Rheinmetall AG zaznamenala pokles o 6,9 % po tom, ako prognózy analytikov viedli k revízii konsenzuálnej prognózy zisku na tento rok smerom nadol.
Spoločnosť A.P. Moller-Maersk A/S klesla o 3,8 % po tom, ako dánsky kontajnerový gigant oznámil, že sa bude sústrediť na nákladovú disciplínu v dôsledku zhoršenia nákladných sadzieb spôsobeného opätovným otvorením Červeného mora.
KGHM Polska Miedź SA klesla o 4,9 %, čo viedlo k poklesu akcií spoločností v sektore základných materiálov.
Medzitým pokles cien striebra poskytol impulz pre Pandora A/S, ktorej akcie vzrástli o 6,3 %, čím sa kompenzovalo prerušenie spätného odkúpenia akcií po prognóze pomalšieho predaja v tomto roku.
Shell Plc klesla o 2,3 % po tom, čo jej zisk nesplnil očakávania.
Švajčiarsky frank a americký dolár dosahujú najlepšie výsledky na devízovom trhu. Pokles zaznamenávame najmä v prípade britskej libry.
Výrazný pokles zaznamenávame v prípade kryptomien. Bitcoin klesol pod hranicu 70 000 libier po prvýkrát od novembra 2024.
