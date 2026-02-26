Ceny ropy klesajú v dôsledku rekordných zásob, geopolitická situácia udržuje napätie na trhu 🛢️

- Zásoby ropy v USA vzrástli o 16 miliónov barelov.
- Zásoby ropy v USA vzrástli o 16 miliónov barelov.
- Brent na úrovni 70 USD, WTI na úrovni 64,6 USD.
- Trh sleduje výsledok rokovaní medzi USA a Iránom.
- Riziková prémia by mohla dosiahnuť až 10 USD za barel.
Ceny ropy dnes klesli o približne 1 %, keď investori reagovali na prudký nárast zásob v USA a zhodnotili vývoj rokovaní medzi USA a Iránom. Cena ropy Brent zo Severného mora klesla na 70,03 USD za barel (-1,16 %) a cena ropy WTI z USA sa obchodovala okolo 64,63 USD (-1,2 %).
Najväčší nárast zásob za tri roky
Podľa údajov americkej Energetickej informačnej agentúry (EIA) vzrástli zásoby ropy v USA o 16 miliónov barelov, čo je najväčší týždenný nárast za posledné tri roky. Tento vývoj naznačuje krátkodobé ochladenie dopytu a vyvíja tlak na ceny. Slabosť je evidentná aj na fyzickom trhu v Severnom mori, ktorý je kľúčový pre stanovenie cien kontraktov Brent.
Geopolitika udržiava rizikovú prémiu
Napriek súčasnému poklesu sú ceny ropy v roku 2026 stále približne o 15 % vyššie, hlavne kvôli napätiu medzi USA a Iránom. Trhy teraz sledujú tretie kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe v Ženeve. Pozitívny výsledok by mohol viesť k postupnému zníženiu rizikovej prémie až o 10 USD, čo je podľa analytikov v súčasnosti zahrnuté v cene.
Naopak, eskalácia konfliktu by mohla ohroziť dodávky z Iránu, ktorý je tretím najväčším producentom OPEC, a z iných krajín Blízkeho východu.
Strana ponuky zostáva flexibilná
- Saudská Arábia pripravuje plán na zvýšenie ťažby a vývozu v prípade prerušenia dodávok.
- Skupina OPEC+ zvažuje zvýšenie ťažby o 137 000 barelov denne od apríla.
Zvýšenie ťažby by mohlo zmierniť potenciálne cenové šoky počas letnej sezóny zvýšeného dopytu.
Celkovo sa trh vyrovnáva medzi fundamentálnym tlakom zo zásob a geopolitickým rizikom, ktoré v súčasnosti bráni výraznejšiemu poklesu cien.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa v súčasnosti pohybuje okolo 64,38 USD a po výraznom výpredaji prekonala niekoľko kľúčových technických úrovní. Prekonanie 50 % Fibonacciho retracementu (64,56 USD) otvorilo priestor pre ďalšie oslabenie, pričom najbližšia významná úroveň podpory je na úrovni 61,8 % (63,93 USD). Ropa sa v súčasnosti obchoduje pod kĺzavými priemerkami EMA 50 (65,66 USD) a SMA 100 (66,04 USD), čo potvrdzuje krátkodobý medvedí trh. Oba priemery teraz pôsobia ako dynamický odpor a môžu obmedziť akékoľvek korekčné zisky. CCI signalizuje výrazné prepredané podmienky, čo môže viesť k krátkodobej technickej korekcii. Momentum však zostáva slabé, čo potvrdzuje pokračujúci predajný tlak.
Z technického hľadiska je kľúčová podpora na úrovni 63,93 USD. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor smerom k 63,02 USD (78,6 % Fibonacciho) a potom k 61,86 USD (100 % retracement). Naopak, návrat nad úroveň 64,56 USD by bol prvým znakom stabilizácie.
Zdroj: xStation5
