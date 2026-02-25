BREAKING: Masívny nárast zásob ropy výrazne prekonal očakávania. WTI klesá o 1 %

Najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) ukazujú masívny nárast zásob ropy, ktorý výrazne prekonal trhové odhady:
- Zásoby ropy: +15,99 mil. barelov (Očakávanie: +1,2 mil. barelov)
- Zásoby benzínu: -1,01 mil. barelov (Očakávanie: -0,6 mil. barelov)
- Zásoby destilátov: +0,25 mil. barelov (Očakávanie: -1,9 mil. barelov)
- Zásoby v Cushingu: +0,88 mil. barelov
- Využitie rafinérií: pokles o 2,4 percentuálneho bodu (Očakávanie: +0,5 p. b.)
- Ťažba ropy v USA: stabilná okolo 13,5 mil. barelov denne (-33 tis. bpd)
Hoci sa zásoby vracajú na úrovne z minulého roka, zostávajú výrazne pod päťročným priemerom. Aktuálny trend však začína potvrdzovať, že trh skutočne čelí výraznému prebytku ponuky.
Zásoby ropy prudko rastú v súlade so sezónnosťou. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Komentár k trhu: Napätie s Iránom vs. hrozba globálneho prebytku ponuky
Ropný trh sa momentálne pohybuje medzi geopolitickou rizikovou prémiou a tvrdými dátami poukazujúcimi na prebytok ponuky. Odhaduje sa, že geopolitická prémia aktuálne predstavuje približne 3 až 10 USD na barel.
Na jednej strane sa vyostrila rétorika Donalda Trumpa voči Iránu. Prezident obvinil Teherán z obnovenia „znepokojujúcich“ jadrových ambícií, čo vyvolalo obavy z blokády Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne 20 % svetového obchodu s ropou, a z možného rastu cien nad 100 USD. Trhy napäto očakávajú štvrtkové rokovania, zatiaľ čo americké sily v regióne zostávajú vo vysokej pohotovosti. Vo svojom prejave o stave Únie však Trump naznačil, že uprednostňuje dohodu s Iránom, no zároveň zdôraznil, že nedovolí krajine vyvíjať jadrové zbrane.
Na druhej strane fundamenty fyzického trhu ďalej slabnú. Dnešná správa EIA s nárastom zásob takmer o 16 miliónov barelov je medvedím signálom potvrdzujúcim globálny prebytok ponuky. Rusko aj Irán už agresívne znižujú ceny (Číne ponúkajú zľavy 11–12 USD na barel), aby predali nadbytočnú ropu. Zároveň slabne rétorika „Net Zero“ a je nahrádzaná politikou zameranou na zvyšovanie produkcie. V strednodobom horizonte to môže udržať ceny WTI pod tlakom (aktuálne okolo 66 USD), pokiaľ nedôjde k otvorenému vojenskému konfliktu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Pšenica na najvyššej úrovni za 8 mesiacov 📈
Jane Street: Legendárny market maker na súde
Block Inc. prepúšťa 40 % zamestnancov a rastie o 16 % – Je to nová paradigma?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.