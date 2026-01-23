Prehľad trhu: PMI formuje európske trhy 🚨

- Európske trhy ukončujú týždeň prevažne v červených číslach. Futures väčšiny indexov zaznamenávajú mierne poklesy: francúzsky FRA40 oslabuje o 0,1 %, španielsky SPA35 klesá o 0,2 % a taliansky ITA40 je taktiež nižšie. Na druhej strane nemecký DE40 stúpa o 0,2 % a britský UK100 vykazuje mierny rast.
- Dnešné obchodovanie ovplyvnila séria dôležitých ekonomických údajov, konkrétne predbežné PMI čísla z hlavných európskych ekonomík a eurozóny.
- Francúzsko: Aktivita v súkromnom sektore v januári klesla. Kompozitný PMI sa znížil na 48,6, hlavne kvôli slabým službám (47,9). Priemyselná výroba však stúpla na 51 a podnikateľská dôvera dosiahla najvyššiu úroveň za 16 mesiacov.
- Nemecko: Aktivita v januári rástla. Kompozitný PMI dosiahol 52,5, ťahaný službami (53,3) a oživením priemyslu (48,7). Rastú nové objednávky, no zamestnanosť klesá a náklady aj ceny výroby rastú.
- Eurozóna: Aktivita v súkromnom sektore pokračuje v expanzii. Kompozitný PMI zostáva nad úrovňou 50, podporený službami (51,9) a priemyslom (49,4). Dôvera podnikateľov rastie, hoci zamestnanosť klesá a tlak na náklady silnie.
- Spojené kráľovstvo: Aktivita v súkromnom sektore v januári zrýchlila. Kompozitný PMI dosiahol 53,9, najmä vďaka službám (54,3) a priemyslu (51,6). Objednávky rastú, ale podniky naďalej obmedzujú nábor a čelia nákladovému tlaku. Decembrový maloobchodný predaj vzrástol o 0,4 % m/m, nad očakávania, vďaka silným online nákupom, čo naznačuje zlepšujúcu sa spotrebiteľskú náladu. Medziročne predaj vzrástol o 2,5 %, čo je najsilnejší rast od apríla, no 4. kvartál zostáva slabý a objemy sú stále pod úrovňami pred pandémiou.
- Francúzsko – politický vývoj: Francúzska vláda prežila hlasovanie o nedôvere pre rozpočet na rok 2026. Premiér plánuje presadiť výdavkovú časť pomocou článku 49.3 ústavy.
- Drahé kovy: Vývoj ostáva zmiešaný. Zlato klesá približne o 0,2 % na 4 920 USD za uncu, zatiaľ čo striebro rastie o 3 % a testuje úroveň 99 USD za uncu.
- Kryptomeny: Sentiment ostáva zmiešaný. Bitcoin klesá o 0,1 % a Ethereum o 0,2 %.
- Intel: Intel zverejnil silné výsledky za Q4 2025, s tržbami 13,7 miliardy USD a EPS 0,15 USD, čím prekročil očakávania analytikov. Segment Dátové centrá a AI vzrástol medziročne o 9 %. Investori však reagovali opatrne kvôli slabému výhľadu na Q1 2026, tlaku na náklady a rizikám v exekúcii stratégie, čo viedlo k výpredaju a oslabenej nálade na trhu.
