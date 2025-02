Príbeh na trhu: Valentín ešte nikdy nebol taký drahý? Ceny kávy, čokolády a zlata sú na historickom maxime

Tak ako iné sviatky, aj Valentín je časom na obdarovanie blízkych. Ak ste však už dlho nekupovali čokoládu, zlatý prívesok alebo ste niekoho nepozvali na kávu, ceny týchto výrobkov a služieb vás môžu veľmi prekvapiť. Ceny komodít potrebných na prípravu všetkých týchto darčekov dosahujú historické maximá, takže možno jednoznačne konštatovať, že tento Valentín bude nielen drahší ako vlani, ale aj najdrahší v histórii.

Kakao je dokonca dvakrát drahšie ako v roku 2024

V minulom roku sme mohli viackrát čítať o extrémne vysokých cenách kakaa, ktoré by sa mohli premietnuť do vyšších cien čokolády. Výrobcovia ako Hershey, Mondelez, Mars a Ferrero dlho využívali zásoby kakaa, zmenšovali veľkosť čokoládových tyčiniek alebo znižovali podiel kakaa v hotových výrobkoch, aby čo najdlhšie nezvyšovali ceny. Dostupnosť kakaových bôbov na trhu je však dramatická. Zásoby klesli na najnižšiu úroveň za posledných približne 30 rokov a Pobrežie Slonoviny a Ghana len mierne zvýšili vyhliadky na produkciu v aktuálnej sezóne. Choroby stromov, počasie a predpisy spôsobujú, že kakao je čoraz drahšie. Ceny nielenže prekročili úroveň 10 000 USD za tonu, ale v istom momente prekročili aj úroveň 12 000 USD za tonu, čo znamená dvojnásobok ceny ako na Valentína v roku 2024. Samozrejme, nemusí to znamenať dvojnásobnú cenu tabuľky čokolády v porovnaní s úrovňou z minulého roka. Množstvo kakaa vo výrobkoch klesá, cena závisí od ďalších surovín, ako je sušené mlieko alebo cukor, a navyše od nákladov na servis. Napriek tomu je čokoláda v súčasnosti nielen oveľa drahšia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou jej ceny porastú, pretože výrobcovia už nemajú na výber a náklady budú musieť preniesť na spotrebiteľov. Dočkáme sa zlepšenia? Klimatické zmeny sú v mnohých ohľadoch nezvratné, ale na druhej strane vysoké ceny môžu vyvolať túžbu po väčších investíciách medzi poľnohospodármi nielen v Afrike, ale aj v Južnej Amerike. To však vytvára ďalší problém súvisiaci s odlesňovaním. Pripravované nariadenia v Európskej únii budú znamenať, že európski výrobcovia nebudú môcť po roku 2020 nakupovať kakaové bôby z oblastí, ktoré boli odlesnené. Preto sa o niekoľko rokov môžu ceny čokolády v Európe dramaticky zvýšiť, aj keď je na trhu čoraz viac kakaa.

Káva ešte nikdy nebola taká drahá

Koncom roka 2024 sa v médiách objavili titulky, že káva by mohla prekonať najvyššie hodnoty v histórii, ktoré boli naposledy zaznamenané približne pred 50 rokmi. Ceny kávy arabica nielenže prekonali tieto úrovne, ale dosiahli 400 centov za libru. To je 4-krát viac ako v roku 2020! Pred piatimi rokmi bola káva taká lacná, že náklady na jej výrobu často prevyšovali trhovú cenu, čo prinútilo poľnohospodárov opustiť svoje plantáže najmä v Strednej Amerike a prejsť na pestovanie kukurice, sóje alebo koky, ktorá je v tomto regióne populárna. Vtedy nastala situácia, že pri rastúcom dopyte boli vyhliadky na produkciu značne obmedzené. Spotreba kávy rástla nielen na hlavných trhoch, t. j. v Európe alebo Severnej Amerike, ale aj v Ázii, ktorá je v súčasnosti hlavným motorom svetového dopytu. Pestovateľov kávy, ktorí prežili problém nízkych cien spred piatich rokov, však počasie nešetrilo. Poveternostné javy La Nina a El Nino na začiatku výrazne ovplyvnili slabú produkciu kávy Robusta vo Vietname a potom viedli k dlhotrvajúcim suchám v Brazílii. Hoci sa pôvodne očakávalo, že v sezóne 2024/2025 dôjde k oživeniu a oživeniu produkcie, skutočnosť sa ukázala byť úplne iná. Silné dažde vo Vietname a Indonézii spôsobujú choroby a bránia zberu, zatiaľ čo nedostatok zrážok v Brazílii výrazne obmedzuje vyhliadky na zber a výrazne znižuje kvalitu kávy. Je potrebné zdôrazniť, že Brazília je najväčším producentom Arabiky na svete, zatiaľ čo v prípade Robusty je lídrom Vietnam. Samozrejme, nejde len o poveternostné faktory. Bývalý americký prezident v jednej chvíli pohrozil zavedením ciel na Kolumbiu vo výške 25 %. Kolumbia je druhým najväčším producentom kávy Arabica na svete a často sa považuje za producenta oveľa vyššej kvality, preto je táto krajina jedným z hlavných dodávateľov kávy do USA. Treba si tiež uvedomiť, že vysoké ceny nespôsobia náhlu produkciu väčšieho množstva kávy v krátkodobom horizonte. Nové výsadby potrebujú niekoľko rokov na to, aby priniesli úrodu. Ak sa teda počasie nezlepší, a pri súčasných klimatických zmenách sa táto šanca zdá byť malá, ceny kávy môžu zostať v najbližších rokoch zvýšené, a to aj vzhľadom na alarmujúce štatistiky týkajúce sa znižovania rastu celosvetovej spotreby kávy.

Vysoké ceny zlata neznižujú dopyt

Okrem drobných darčekov v podobe čokolády alebo pozvania na kávu sú jedným z najobľúbenejších darčekov šperky. Samozrejme, najobľúbenejšie a najdrahšie je zlato a dopyt po tomto drahom kove sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšil. Minulý rok okolo Valentína stála unca zlata niečo vyše 2 000 USD. V súčasnosti ceny presahujú 2 900 USD za uncu, čo je absolútne rekordná hodnota. Hoci dopyt po šperkoch bol v posledných štvrťrokoch slabý, najmä v dôsledku poklesu záujmu v Číne, v prípade iných trhov, ako je India, Európa alebo USA, tam vidíme neustále rastúci dopyt. Navyše väčší dopyt po zlate vo forme mincí alebo prútov hlásia investori, ktorí si nie sú istí budúcnosťou. Okrem investičného dopytu sa darí aj dopytu zo strany centrálnych bánk. V roku 2024 centrálne banky nakúpili viac ako 1 000 ton zlata, čo znamená, že to bola takmer 1/4 celého globálneho dopytu po zlate. Za zmienku stojí, že nesporným lídrom v nákupe zlata bola Poľská národná banka, ktorá nakúpila približne 90 ton zlata. Na čele máme aj centrálne banky Turecka, Indie a Číny. Ak vezmeme do úvahy investičný dopyt a dopyt centrálnych bánk, zosadí z trónu dopyt po šperkoch, ktorý bol dlhé roky základom globálneho dopytu po zlate a často presahoval aj 50 % všetkého dopytu po zlate. Už v tejto chvíli môžeme v arabských krajinách pozorovať väčší záujem o zlaté šperky v dôsledku rastúcich cien, hoci, ako uvádzajú klenotníci, väčší investori sa držia späť od väčších nákupov a čakajú na stabilizáciu cien. Dôjde však k tomu? Rast cien zlata spôsobuje geopolitická neistota, ktorú zvyšujú aj rozhodnutia nového amerického prezidenta. Iba odstránenie všetkých rizikových faktorov v rôznych častiach sveta by mohlo vymazať rizikovú prémiu na trhu so zlatom, ktorá v súčasnosti dosahuje minimálne 15 až 20 %.

Ceny zlata, kávy a kakaa od posledného Valentína výrazne vzrástli. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Najdrahší Valentín v histórii

Samozrejme, v prípade Valentína sa nikto nebude pozerať na ceny, aj keď samozrejme môžeme jasne konštatovať, že to bude pravdepodobne najdrahší Valentín v histórii. Od 14. februára 2024 vzrástli ceny kávy na burze o 130 %, ceny kakaa o 68 % a ceny zlata o 46 %. Treba však pripomenúť, že veľkým problémom v prípade všetkých posudzovaných komodít je skutočnosť, že napriek vysokým cenám väčšie sumy nedostávajú priamo poľnohospodári alebo zamestnanci zapojení do ťažby. Kým sa to nezmení, nebude v budúcnosti zámienka na zvýšenie produkcie, ktoré by viedlo k normalizácii cien. Samozrejme, treba si uvedomiť, že svojim blízkym nemusíme hneď kúpiť napríklad tonu kakaa, vrecko kávy alebo zlatú tehličku, čím by nám vznikli obrovské náklady, ale ak chceme vyjadriť svoje city sladkým alebo zlatým darčekom, budeme musieť tento rok siahnuť do vrecka oveľa hlbšie.

Research XTB