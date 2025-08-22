Nike stavia na outdoor a Čínu: nový smer povedie cez trailový beh a značku ACG

Nike sa pripravuje vstúpiť do ďalšej fázy svojho rastového plánu – tentoraz s dôrazom na outdoorový segment a čínsky trh, kde doposiaľ zaostával za konkurenciou. Prvým krokom bude predstavenie novej trailovej bežeckej obuvi ACG Ultrafly, ktoré sa uskutoční na prestížnych pretekoch Ultra-Trail du Mont-Blanc vo Francúzsku, už tento pondelok.
Táto obuv bude súčasťou stratégie CEO Elliotta Hilla, ktorý sa snaží vrátiť Nike späť ku koreňom značky – výkonnostnému športu, ako je beh. Segment outdoorových aktivít v Číne po pandémii prudko rastie a zahŕňa beh v prírode, turistiku a kempovanie. Nike tu však tri po sebe idúce štvrťroky zaznamenával dvojciferný pokles tržieb.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Nová verzia ACG Ultrafly má byť dostupná na jar 2026, pričom ešte predtým sa na trhu objaví prepracovaný model Zegama. Celá iniciatíva má za cieľ pretvoriť značku ACG (All Conditions Gear) z módneho doplnku na seriózneho hráča vo výkonnostnej kategórii. To však nebude jednoduché – ACG bola doteraz vnímaná skôr ako „gorpcore“ módna značka než športové vybavenie.
Nike však hrá dlhodobú hru, najmä v Číne, kde predaj outdoorového oblečenia medzi rokmi 2019 a 2025 takmer zdvojnásobil a v obuvi zaznamenal rast o 65 %. Spoločnosť po novom zaradila ACG ako samostatný sub-brand a jeho vedením poverila Angelu Dong, viceprezidentku pre celý čínsky región.
Týmto krokom Nike reaguje na úspech značiek ako Hoka alebo Salomon, ktoré si v trailovom behu vybudovali silné postavenie. Podľa analytikov môže byť účasť Nike na podujatí sponzorovanom Hokou pokusom o získanie pozornosti a trhového podielu od konkurencie, ako aj demonštráciou finančnej sily značky, ktorá je stále svetovým lídrom v športovom oblečení – hoci jej globálny trhový podiel klesol z 29 % v roku 2021 na súčasných 26 %.
Pre Nike ide o kľúčový test, či dokáže z malej podznačky vytvoriť motor rastu, najmä na náročnom čínsko trhu, kde sa mieša vysoká konkurencia, ekonomická neistota a slabnúca ochota mladých spotrebiteľov míňať. Úspech novej stratégie by však mohol zvrátiť klesajúci trend a nasmerovať Nike späť na rastovú trajektóriu.
Graf NKE.US (D1)
Akcie spoločnosti Nike sa aktuálne obchodujú na úrovni 76,16 USD, teda mierne pod lokálnym maximom dosiahnutým začiatkom augusta. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (72,52 USD) a SMA 100 (65,64 USD).
RSI dosahuje úroveň 57,0, čo naznačuje mierne býčí sentiment, no bez známok prekúpenia. MACD zostáva nad nulovou líniou, aj keď jeho rastový impulz sa mierne spomaľuje – histogram ukazuje na postupné oslabovanie momenta.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.