Zostane Powell jastrabí❓

🏛️Prejav Jeroma Powella v Jackson Hole dnes o 16:00
- Trhy očakávajú, že Powell zostane jastrabí a zdôrazní prioritu boja proti inflácii.
- Jeho dnešný prejav určí smer politiky Fedu na septembrovom zasadnutí – trhy aktuálne očakávajú 69,3 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov.
- Powell sa pravdepodobne oprie o dostupné makrodáta, ktoré sú však zmiešané.
Na jednej strane CPI a NFP boli slabšie než očakávania, na druhej strane HDP a PMI prekvapili pozitívne. Akékoľvek náznaky predĺženia reštriktívneho cyklu budú negatívne najmä pre firmy závislé od lacného úverového financovania, predovšetkým menšie spoločnosti. V prejave na sympóziu v Jackson Hole Powell s veľkou pravdepodobnosťou potvrdí svoju doterajšiu rétoriku – dôsledné kroky v boji s infláciou, čím udrží jastrabí tón.
Aj keď júlové makrodáta z trhu práce a inflácie boli miernejšie, FOMC naďalej zdôrazňuje pretrvávajúce riziká a neistoty ďalšieho vývoja ekonomiky.
Fed na poslednom zasadnutí sadzby neznížil a očakávania trhu ohľadom uvoľnenia politiky sa postupne zmierňujú.
Powellove vyjadrenia budú rozhodujúce pre septembrové rozhodnutie, no väčšina signálov nasvedčuje opatrnosti a zachovaniu súčasných sadzieb.
Kľúčové makrodáta po poslednom zasadnutí Fedu a ich interpretácia:
-
CPI inflácia (júl):
-
Medziročný rast 2,7 % (očakávanie 2,8 %)
-
Medzimesačne +0,2 % (v súlade s očakávaním)
-
Jadrová inflácia 2,9 % vs. očakávanie 3 %
→ Jemne holubičie, ale stále nad cieľom Fedu
-
-
Trh práce:
-
NFP: +73 tisíc (očakávanie 115 tisíc) → výrazne slabé
-
Dve predchádzajúce správy revidované smerom nadol
-
Nové žiadosti o podporu: 235 tis. vs. 226 tis. → náznak ochladzovania
→ Holubičí výklad
-
-
HDP (Q2):
-
Rast o 3 % (annualizovaný), ťahaný nižšími dovozmi a silnou spotrebou
-
Očakávania pre Q3 sú miernejšie
→ Zmiešaný signál
-
-
PMI (júl):
-
Kompozitný PMI: 55,1 bodu (jún 52,9) → 7-mesačné maximum
-
Služby rastú najrýchlejšie od decembra, výroba mierne rastie
→ Jednoznačne jastrabí signál
-
Čím viac sa blížime k septembrovému zasadnutiu, tým viac trh ustupuje od presvedčenia o istom znížení sadzieb Fedu.
Momentálne pravdepodobnosť tohto kroku predstavuje 69,3 % (pred týždňom to bolo takmer 82 %).
Zdroj: FED Watch Tool od CME
Americký dolár zostáva silný v očakávaní potenciálne jastrabieho postoja predsedu Fedu.
Treba však pripomenúť, že očakávania spojené s Jackson Hole sú rozdelené, no väčšina verí, že Powell sa nebude púšťať do významnej zmeny politiky, aby nenarušil dôveryhodnosť Fedu.
Nedávne vyjadrenia šéfa Fedu naznačujú, že inštitúcia si bude brániť svoju nezávislosť aj napriek politickému tlaku, najmä zo strany administratívy Donalda Trumpa.
Aj malá zmena v postoji Powella k úrokovým sadzbám môže výrazne ovplyvniť ocenenie akcií, dlhopisov a mien.
Ekonomické pozadie – slabší trh práce a nižšia inflácia (CPI) – čoraz viac spochybňuje opodstatnenosť vysokých sadzieb.
Dnešný prejav naplánovaný na 16:00 ukáže, čo je v súčasnosti najväčšou obavou šéfa Fedu.
Technická analýza – EURUSD
Mena EURUSD dnes citeľne oslabuje. Rozsah poklesu posunul pár pod dolnú hranicu historického pásma vývoja cien podľa Bollingerových pásiem (+-2 štandardné odchýlky za posledných 14 obchodných dní), čo naznačuje, že koniec týždňa ovládli predajcovia.
Indikátor RSI (za posledných 14 dní) klesá na najnižšiu úroveň od začiatku mesiaca. Dlhodobý rastový trend bol narušený prerazením 50-dňového EMA (modrá krivka – teraz funguje ako rezistencia), ale 100-dňový EMA (fialová krivka), ktorý koncom júla zastavil predchádzajúci pokles, môže pôsobiť ako podpora.
Zdroj: xStation
