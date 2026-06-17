- Rozhodnutie Fedu bude zverejnené o 20:00.
- Dot Plot bude zverejnený o 20:00.
- Tlačová konferencia Kevina Warsha sa začne o 20:30.
- Trh jednoznačne očakáva ponechanie úrokových sadzieb bez zmeny.
- Rozhodnutie Fedu bude zverejnené o 20:00.
- Dot Plot bude zverejnený o 20:00.
- Tlačová konferencia Kevina Warsha sa začne o 20:30.
- Trh jednoznačne očakáva ponechanie úrokových sadzieb bez zmeny.
Na úvod treba povedať, že akákoľvek zmena úrokových sadzieb v USA by dnes bola senzáciou. Pozornosť investorov sa preto sústreďuje na dva kľúčové body – projekcie úrokových sadzieb členov FOMC (Dot Plot) a prvú tlačovú konferenciu Kevina Warsha. Dôležité budú aj nové prognózy Fedu týkajúce sa ekonomického rastu a inflácie.
Obrázok 1: Americké úrokové sadzby a výnosy dlhopisov (1998–2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Predseda vybraný Donaldom Trumpom nebude mať jednoduchú pozíciu. Mnohí očakávajú, že sa bude snažiť prezidentovi vyhovieť holubičím tónom. Zároveň však budú jeho vystúpenia dôkladne analyzovať ekonómovia a investori po celom svete, ktorí budú sledovať, či existuje výrazný rozdiel medzi Warshovými komentármi a názormi ostatných členov výboru.
Ak by takýto rozpor vznikol, nový predseda by mohol stratiť dôveru investorov hneď na začiatku svojho pôsobenia. Preto sa zdá nepravdepodobné, že by sa rozhodol pre výrazne agresívnu zmenu rétoriky.
Súčasné ekonomické podmienky navyše neposkytujú veľa priestoru na holubičí prístup. Na druhej strane by piatkový podpis memoranda medzi USA a Iránom mohol Warshovi situáciu uľahčiť a umožniť mu zaujať o niečo menej jastrabí postoj k inflačným rizikám, ktoré boli v posledných mesiacoch v centre pozornosti.
Kľúčové bude porovnanie jeho komentárov s projekciami úrokových sadzieb členov FOMC, teda s Dot Plotom.
Pred samotným rozhodnutím zostávajú trhy nezvyčajne pokojné. Indexy S&P 500 aj Nasdaq Composite dnes strácajú približne 0,1 %, rovnako ako americký dolár voči euru.
Vyhlásenie FOMC spolu s Dot Plotom a tlačovou konferenciou Kevina Warsha však môžu tento pokoj veľmi rýchlo ukončiť.
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