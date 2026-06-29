Prinúti AI boom Apple používať pamäťové čipy od spoločnosti na „čiernej listine“ Pentagonu? ❓ Americký senátor reaguje 🏛️

Spoločnosť Apple (AAPL.US) sa ocitla v centre vážneho geopolitického a regulačného sporu. Firma aktívne lobuje u administratívy Donalda Trumpa za povolenie nakupovať pamäťové čipy od čínskeho výrobcu ChangXin Memory Technologies (CXMT), ktorý je zaradený na zozname Pentagonu 1260H ako tzv. „blacklisted“ subjekt.
Prečo sa Apple obracia na CXMT?
Tlak na náklady je reálny a už sa prejavuje v cenníkoch. Apple zvýšil ceny iPadov a MacBookov a otvorene uviedol, že už nedokáže absorbovať prudký rast cien pamätí a úložných zariadení spôsobený výstavbou dátových centier pre umelú inteligenciu. Lobing na americkom ministerstve obchodu prebieha už viac než mesiac a spoločnosť rozšírila svoje aktivity aj na ďalšie vládne inštitúcie a spojencov vo Washingtone. Z technického hľadiska Apple nemá zakázané nakupovať čipy od CXMT, no prítomnosť spoločnosti na zozname 1260H predstavuje významnú politickú aj reputačnú prekážku.
Senát: Varovanie Toma Cottona
Senátor Tom Cotton nenechal priestor na pochybnosti. Používanie produktov od tohto čínskeho dodávateľa by podľa neho bolo „fatálnou chybou“ z pohľadu dlhodobej hodnoty pre akcionárov, ochrany súkromia zákazníkov aj bezpečnosti Spojených štátov. Nejde pritom len o politickú rétoriku. Administratíva Joea Bidena označila CXMT za spoločnosť napojenú na čínsku armádu a následne medzirezortný výbor schválil jej zaradenie na zoznam Entity List ministerstva obchodu. Licencie na obchodovanie so subjektmi na tomto zozname sú spravidla zamietané.
Skutočné riziká pre Apple
Celý prípad poukazuje na štrukturálny problém, ktorému čelí celý technologický sektor:
- Náklady na pamäte rastú v dôsledku AI boomu a výstavby dátových centier. Apple nie je jedinou zasiahnutou spoločnosťou, no ako výrobca masovej spotrebnej elektroniky patrí medzi najzraniteľnejších.
- Koncentrácia dodávateľského reťazca. Trh s pamäťami DRAM ovládajú predovšetkým Taiwan a Južná Kórea (Samsung, SK Hynix), čo výrazne obmedzuje priestor na vyjednávanie.
- Legislatívne a regulačné riziká. Akékoľvek povolenie zo strany Bieleho domu by bolo politicky citlivé a mohlo by vyvolať dvojstranícku reakciu amerického Kongresu.
- Reputácia v USA. Jednou z najcennejších aktív spoločnosti Apple zostáva dôvera zákazníkov, najmä v prémiovom segmente.
Valuácia v historickom kontexte – čo hovoria čísla?
Ukazovateľ EV/EBITDA (NTM) sa aktuálne pohybuje na úrovni 23,6x, čo spoločnosť radí mierne nad trojročný medián 23,2x. Rozpätie štandardných odchýlok ukazuje, že súčasné ocenenie sa nachádza tesne pod hornou hranicou historického normálu, keďže úroveň +1 smerodajnej odchýlky predstavuje 24,9x. Apple preto nemožno označiť ani za výrazne drahý, ani za lacný. Počas krízy COVID-19 na prelome rokov 2023–2024 sa akcie pravidelne obchodovali pod mediánom, bližšie k úrovni -1 smerodajnej odchýlky (~21,2x).
Z technického pohľadu zostáva situácia zmiešaná:
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The price (~$281) is below the EMA50 ($289) and is currently testing the EMA100 ($280) as support
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The EMA200 at ~$268 remains well below that level, indicating a continuing long-term uptrend
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RSI(14) = 40.2 — the company has clearly moved out of the overbought zone (70+, where it was in May 2026) and is approaching the neutral zone, with the potential to further test support levels
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