Qualcomm rastie o 20 % vďaka novej sérii AI čipov 🤖 📈

- Akcie Qualcomm vyskočili o 20 % po oznámení čipov AI200 a AI250 pre dátové centrá, zameraných na AI inference úlohy.
- Čipy ponúkajú nízku spotrebu energie, vysokú pamäťovú priepustnosť a flexibilné nasadenie – ako samostatné jednotky alebo celé servery.
- Tento krok stavia Qualcomm do priamej konkurencie s Nvidiou a AMD a podporuje jeho stratégiu diverzifikácie mimo segment smartfónov a licenčných príjmov.
Akcie Qualcomm (QCOM.US) dnes vzrástli o viac než 20 % po tom, čo spoločnosť oznámila vstup na trh dátových centier uvedením nových čipov AI200 a AI250 spolu s rackovými serverovými riešeniami. Napriek tomu Nvidia (NVDA.US: +2,5 %) a AMD (AMD.US: +1,1 %) zostávajú v zelených číslach, keďže nádeje na obchodné prímerie medzi USA a Čínou podporujú optimizmus v IT sektore.
AI200, plánovaný na rok 2026, a AI250, prichádzajúci v roku 2027, využívajú vlastný Hexagon NPU od Qualcommu a sú navrhnuté špeciálne pre AI inference, pričom ponúkajú nízku spotrebu energie a konkurencieschopné celkové náklady na vlastníctvo. Tretia generácia je plánovaná na rok 2028 a spoločnosť mieri na ročný inovačný cyklus. Zákazníci si budú môcť vybrať medzi samostatnými čipmi alebo kompletnými serverovými riešeniami.
Tento krok stavia Qualcomm do priamej konkurencie s etablovanými hráčmi ako Nvidia a AMD, hoci niektorí zákazníci môžu zároveň patriť medzi potenciálnych partnerov, čo podčiarkuje možnú kombináciu spolupráce a súťaže. Zároveň ide o súčasť širšej stratégie diverzifikácie mimo segment smartfónových čipov a licenčných príjmov. Hoci sa Qualcomm už v minulosti pokúsil o vstup do dátových centier (napr. platforma Centriq 2400 s Microsoftom), teraz sa snaží získať pevné postavenie na miliardovom trhu AI serverov, ktorému dominujú Nvidia, AMD a veľkí cloudoví hráči.
Akcie Qualcomm dosiahli najvyššiu úroveň od júla 2024.
