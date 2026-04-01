Ranné zhrnutie (01.04.2026)

- Ceny ropy opäť vzrástli. OIL pridáva 1,30 % na 104,40 USD za barel a OIL.WTI rastie o 1,10 % na 102,60 USD za barel.
- Nové útoky na energetickú infraštruktúru v oblasti Perzského zálivu udržali riziká pre dodávky na zvýšenej úrovni. Zároveň komentáre Donalda Trumpa o možnom stiahnutí obmedzili ďalší rast.
- Trump uviedol, že USA by sa mohli stiahnuť v priebehu dvoch až troch týždňov a že formálna dohoda s Iránom nie je potrebná. To naznačuje posun smerom k naratívu „misia splnená“. Kľúčovou podmienkou je neutralizácia iránskej jadrovej hrozby, nie dosiahnutie diplomatickej dohody.
- Spojené arabské emiráty sa približujú k priamemu vojenskému zapojeniu do snáh o znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Saudská Arábia a Bahrajn pôsobia viac zosúladene, zatiaľ čo Katar, Omán a Kuvajt si zachovávajú opatrnejší postoj. Akákoľvek potenciálna koalícia by sa pravdepodobne zamerala na námornú bezpečnosť a protivzdušnú obranu.
- Nové útoky vrátane úderov pri Dohe a na palivovú infraštruktúru v Kuvajte ukazujú, že energetické trasy zostávajú zraniteľné.
- Čínsky PMI vo výrobe klesol z 52,1 na 50,8, čo znamená štvrtý mesiac rastu po sebe, ale pomalším tempom. Produkcia, objednávky aj zamestnanosť stále rastú. Rastúce náklady a zhoršujúce sa podmienky v dodávateľských reťazcoch však začínajú sektor zaťažovať. Konflikt na Blízkom východe má čoraz väčší vplyv na výrobné náklady v Číne.
- Vstupné ceny v Číne vzrástli najrýchlejším tempom od marca 2022, zatiaľ čo výstupné ceny dosiahli najvyššiu úroveň za štyri roky. Firmy začínajú prenášať vyššie náklady na zákazníkov.
- Japonský PMI klesol z 53,0 na 51,6. Stále sa drží nad hranicou 50, ale tempo rastu sa spomaľuje. Produkcia, objednávky aj zamestnanosť pokračujú v raste, no pomalším tempom. Vyššie ceny energií zvýšili náklady najrýchlejším tempom za približne 19 mesiacov.
- Austrálsky PMI klesol na 49,8 a vrátil sa pod hranicu 50. Nové objednávky klesli prvýkrát za päť mesiacov. Výrobné náklady vzrástli na najvyššiu úroveň za 3,5 roka, najmä pre energie a dopravu. Podnikateľská nálada sa výrazne zhoršila.
- Americké indexy prudko vzrástli v reakcii na očakávania rýchlejšieho vyriešenia konfliktu. US30 vzrástol o 2,55 %, US500 o takmer 3,00 % a US100 o 3,90 %. Išlo o jeden z najsilnejších impulzov od mája 2025.
- OpenAI dokončila investičné kolo vo výške 122 miliárd USD pri valuácii 852 miliárd USD. Toto kolo môže byť prípravou na IPO v roku 2026.
