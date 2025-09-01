Ranné zhrnutie (01.09.2025)

- Odvolací súd v Spojených štátoch amerických cez víkend rozhodol, že väčšina ciel Donalda Trumpa je nezákonná, konkrétne tie, ktoré boli uvalené na Kanadu, Mexiko, Čínu a široké recipročné clá. Podľa súdu zákon o medzinárodných mimoriadnych ekonomických právomociach (IEEPA) neudeľuje prezidentovi právomoc jednostranne ukladať clá. Niektorí analytici poukazujú na to, že tieto právomoci umožňujú prezidentovi iba regulovať dovoz, zatiaľ čo clá sú v kompetencii Kongresu.
- Rozhodnutie bolo odložené do 14. októbra, aby bolo možné podať nové odvolanie. Očakáva sa, že prípad sa dostane až pred Najvyšší súd, ale súčasné šance hovoria v prospech zrušenia najvýznamnejších ciel, pričom zostanú len tie, ktoré sú zamerané na konkrétne sektory. To by mohlo potenciálne priniesť úľavu mnohým spoločnostiam a zlepšiť vyhliadky na hospodársky rast.
- Zlato uzavrelo v piatok na rekordnej úrovni 3 452 USD za uncu a v súčasnosti zaznamenáva ďalšie zisky, keď dosiahlo 3 477 USD za uncu. Najvyššia denná spotová úroveň bola tesne pod 3 500 USD za uncu.
- Index Nasdaq v piatok stratil viac ako 1 %, zatiaľ čo index S&P 500 klesol o viac ako 0,6 %. K najväčšiemu výpredaju došlo v prípade technologických akcií. Futures pokračujú v poklese aj dnes ráno po pokuse o oživenie. US100 klesol o 0,2 %, zatiaľ čo US500 klesol o 0,11 %. Predaj bol čiastočne motivovaný správou, že Alibaba bude vyrábať vlastné čipy umelej inteligencie s cieľom osamostatniť sa od Nvidie. Akcie Alibaby v piatok stratili viac ako 3 %.
- Ázijské indexy zaznamenávajú prudký výpredaj, hoci väčšina poklesov bola obmedzená. JP225 klesol o 0,12 %, zatiaľ čo CH50cash klesol o 0,88 %. Stojí však za zmienku, že čínsky akciový trh bol v auguste jedným z najsilnejších. Spomínaná zmluva CH50cash získala takmer 10 %, čo bolo spôsobené technologickými spoločnosťami.
- Index DE40 dnes ráno klesá a zostáva pod hranicou 24 000 bodov.
- Mena EURUSD sa obchoduje na úrovni 1,1711, čo je najvyššia úroveň od 25. augusta. Piatkové údaje o inflácii PCE splnili očakávania, čo naznačuje, že Federálny rezervný systém je pripravený znížiť úrokové sadzby.
- Cena ropy WTI je pod hranicou 64 USD za barel, čím sa mierne prehĺbili poklesy z konca minulého týždňa.
- Oficiálny čínsky PMI vo výrobnom sektore dosiahol hodnotu 49,4, pričom očakávania boli 49,5 a predchádzajúca úroveň bola 49,3. PMI v sektore služieb vzrástol na 50,3, čo je v súlade s očakávaniami.
- Caixin/S&P Global China manufacturing PMI, ktorý sa zameriava na menšie spoločnosti, vzrástol na 50,5, čím prekonal očakávania 49,7 a predchádzajúcu úroveň 49,5.
- Japonský PMI pre výrobný sektor dosiahol hodnotu 49,7, pričom očakávania boli 49,9 a predchádzajúca úroveň bola 48,9.
- Austrálsky PMI pre výrobný sektor vzrástol na 53,0, čím prekonal očakávania 52,9 a predchádzajúcu úroveň 51,3.
- Zvyšujúca sa konkurencia núti spoločnosť Tesla znížiť ceny svojho modelu 3 v Číne o 3,7 %. Cena je teraz približne 36 000 USD.
- Bitcoin sa obchoduje na nízkej úrovni, mierne nad 107 000 USD.
- Trhy v USA a Kanade sú dnes zatvorené z dôvodu sviatku Labor Day.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.