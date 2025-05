Ranné zhrnutie (02.05.2025)

Americké futures po signáloch z čínskych obchodných rozhovorov prudko vzrástli, pričom hlavné indexy sledovali silný štvrtkový záver Wall Street. Vyhlásenie Číny, že je otvorená potenciálnemu obchodnému dialógu so Spojenými štátmi, výrazne zlepšilo náladu na trhu a vymazalo predchádzajúce straty pri obchodovaní s futures. Čínske ministerstvo obchodu potvrdilo, že predstavitelia USA sa prostredníctvom rôznych kanálov snažili začať rozhovory, pričom poznamenalo, že „ak budeme bojovať, budeme bojovať až do konca; ak budeme hovoriť, dvere sú otvorené“, a zároveň varovalo, že „pokusy o nátlak a vydieranie pod zámienkou rozhovorov nebudú fungovať“.

Ceny ropy sa odrazili od dna, ale naďalej zaznamenávajú prudké týždenné straty, pričom Brent počas ázijského obchodovania vzrástol o 1,05 % na 62,62 USD a WTI o 1,09 % na 59,61 USD. Napriek piatkovému oživeniu v dôsledku optimizmu z rozhovorov o obchode s Čínou by mali oba benchmarky za celý týždeň klesnúť o 5 až 7 % v dôsledku slabých hospodárskych údajov z USA a Číny, ktoré vyvolávajú obavy o dopyt. Trhy sa naďalej sústreďujú na budúcotýždňové zasadnutie OPEC+ (5. mája), na ktorom sa všeobecne očakáva, že kartel oznámi zvýšenie produkcie, keďže Saudská Arábia údajne signalizovala neochotu ďalej podporovať ceny znižovaním dodávok.

Ázijské meny prudko posilňujú voči oslabujúcemu doláru, keďže regionálne devízové trhy privítali náznaky potenciálnych obchodných rokovaní medzi USA a Čínou. Najviac sa darilo taiwanskému doláru, ktorý posilnil o 2,7 % a dosiahol najvyššiu úroveň za takmer 14 rokov, zatiaľ čo juhokórejský won a indická rupia si pripísali 1 %, resp. 0,9 %. Čínsky offshore jüan posilnil o 0,3 %, pričom japonský jen zaostal za svojimi kolegami len s 0,1-percentným ziskom, keďže holubičie komentáre Bank of Japan vyvolali pochybnosti o ďalšom zvyšovaní sadzieb v tomto roku.

Podľa prieskumu agentúry Reuters sa očakáva, že japonský HDP v 1. štvrťroku klesne, pričom sa predpokladá medziročný pokles o 0,2 %, čo by znamenalo prvý negatívny rast od 1. štvrťroka 2024. Očakávaný pokles nasleduje po 2,2-% expanzii v predchádzajúcom štvrťroku, pričom analytici uvádzajú vyššie náklady na potraviny, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľský sentiment napriek priaznivým podmienkam v oblasti zamestnanosti. Zatiaľ čo vývoz sa zvyšoval už štvrtý štvrťrok po sebe, keďže podniky urýchlili dodávky pred colnými termínmi, dovoz pravdepodobne prevýšil vývoz, čo viedlo k čistému zápornému príspevku k rastu.

