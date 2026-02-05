Ranné zhrnutie (05.02.2026)

- Výsledky spoločnosti Alphabet a rekordné plány kapitálových výdavkov pomohli v after-hours obchodovaní zmierniť straty technologických akcií, hoci futures na americké indexy zostávajú v červenom. Futures na Nasdaq 100 sa po včerajšom prepade vrátili nad hranicu 25 000 bodov (US100: -0,3 %; US500: -0,3 %), zatiaľ čo futures na Dow Jones sa obchodujú bez výraznejšej zmeny. Index EU50 pred otvorením európskej seansy posilňuje o 0,15 %.
- Alphabet prekonal očakávania, keď dosiahol tržby 113,8 mld. USD vďaka silnej monetizácii AI a dynamickému rastu Google Cloud (+48 % r/r). Investori však naďalej vyhodnocujú bezprecedentný plán kapitálových výdavkov na rok 2026 vo výške 175–185 mld. USD, ktorého cieľom je upevniť dominanciu spoločnosti v oblasti cloudovej infraštruktúry za cenu krátkodobého tlaku na marže. Z týchto dát profitovali najmä dodávatelia spoločnosti, napríklad Nvidia (+1,7 % v after-hours). Samotná Alphabet v pre-markete klesá o 1,9 %.
- Ázijské trhy nadväzujú na včerajšie poklesy na Wall Street, ktoré sú výsledkom výrazného preskupenia v technologickom sektore, keď investori hľadajú „jasných víťazov“. Juhokórejský index KOSPI klesá o 4 % pod tlakom poklesov akcií Samsung a SK Hynix (-5,8 %, resp. -6,8 %). Index JP225 stráca 1,4 %, pričom straty sú čiastočne tlmené pozitívnymi výsledkami spoločností Panasonic a Renesas. Indexy CHN.cash a HK.cash sa aktuálne nachádzajú v zelených číslach (+0,9 %, resp. +0,5 %).
- Americký dolár pokračuje v posilňovaní voči všetkým menám G10 (GBPUSD: -0,3 %, USDJPY: +0,1 %). Averzia k riziku naďalej tlačí na meny Austrálie a Nového Zélandu (AUDUSD: -0,35 %, NZDUSD: -0,2 %). Klesajúce ceny ropy oslabujú nórsku korunu (USDNOK: +0,5 %). EURUSD stráca približne 0,15 % a obchoduje sa v blízkosti úrovne 1,1788.
- Drahé kovy sa vracajú k prudkým poklesom: striebro sa prepadá o 10 % na 78,80 USD a úplne maže rast z posledných dvoch seáns, zatiaľ čo zlato klesá o ďalších 0,7 % na 4 926 USD. Futures na platinu strácajú 6 %.
- Ropa Brent aj WTI taktiež vymazávajú včerajšie zisky (-1 %), zatiaľ čo zemný plyn (NATGAS) rastie tretí deň po sebe (+2 %).
- Výpredaj kryptomien neprejavuje známky spomalenia, keďže hlavné tokeny sa približujú k psychologickým úrovniam podpory: Bitcoin klesá o 2,1 % na 70 900 USD, zatiaľ čo Ethereum stráca ďalších 1,3 % na 2 090 USD.
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.