Ranné zhrnutie (06.07.2026)

- Geopolitická situácia zostáva relatívne pokojná. V rokovaniach medzi USA a Iránom neboli hlásené žiadne nové prelomy. Minulý týždeň však Hormuzským prielivom preplávalo 160 lodí (98 ropných tankerov), čo je stále výrazne pod predvojnovým priemerom 138 preplávaní denne. Prezident Trump odcestuje na summit NATO v Turecku, kde je plánované stretnutie so Zelenským o ukončení vojny na Ukrajine. V Červenom mori bola pri pobreží Jemenu napadnutá nákladná loď, hoci prímerie s Hútími zostáva relatívne stabilné.
- Na ekonomickom fronte bude kľúčovou udalosťou týždňa zápisnica z júnového zasadnutia Fedu (streda). Pôjde o prvé zasadnutie pod novým vedením Kevina Warshe, ktorý kritizoval nadmerný „dopredný výhlaď“ centrálnej banky. Po slabšej správe z trhu práce teraz trh oceňuje približne 78 % pravdepodobnosť, že sadzby na zasadnutí 29. júla zostanú bez zmeny. Pravdepodobnosť zmeny sadzieb v septembri však rastie.
- OPEC+ potvrdil piate mesačné zvýšenie limitov ťažby v rade, a to o 188 000 barelov denne od augusta. Celkové zvýšenie od apríla tak dosahuje takmer 800 000 barelov denne.
- Dnes o 16:00 bude zverejnený index ISM v službách za jún. Očakáva sa 54,2 oproti predchádzajúcim 54,5. Večer vystúpi člen Fedu Waller.
- Wall Street ukončila minulý týždeň silnými ziskami. Dow Jones sa priblížil k rekordným maximám a za týždeň pridal 2 %. S&P 500 vzrástol o 1,8 % a Nasdaq posilnil o 2,1 %, napriek slabosti polovodičového sektora (SMH ETF -3,2 %). Futures sa dnes obchodujú mierne nižšie: S&P 500 -0,15 %, Nasdaq -0,48 %. Európske futures (DAX, FTSE) zostávajú bez zmeny a EuroStoxx 50 mierne klesá približne o 0,2 %.
- Ázijské trhy sa obchodujú zmiešane pre opatrnosť pred sezónou tržieb spoločností z oblasti AI a čipov. Nikkei klesol o 0,7–1,4 % a juhokórejský Kospi stratil 0,9–1,2 % pod tlakom varovania Kórejskej centrálnej banky ohľadom pákových ETF na Samsung a SK Hynix, ktoré tvoria 55,3 % trhovej kapitalizácie indexu. Hongkonský Hang Seng sa držal lepšie a pridal 0,4 %. Čínsky CSI 300 zostal prakticky bez zmeny, rovnako ako austrálsky ASX 200.
- Na devízovom trhu zostáva dolár relatívne stabilný. Index DXY sa pohybuje okolo 100,9. Hlavnou témou zostáva jen. USD/JPY sa drží v pásme 161,5–161,9, teda tesne pod 40-ročným maximom z roku 1986 na úrovni 162,84. Riziko intervencie japonského ministerstva financií zostáva hlavným faktorom, ktorý obmedzuje ďalšie oslabovanie jenu. Analytici, vrátane Goldman Sachs, ktorá zvýšila svoj výhlaď na 165, však upozorňujú, že samotná intervencia bez zmeny makroekonomických fundamentov trend trvalo nezvráti. Euro sa drží blízko 1,1430–1,1435 USD, libra okolo 1,3351–1,3381 USD a juhokórejský won začal prvý deň 24-hodinového spotového obchodovania v pásme 1 532–1 534.
- Na komoditnom trhu sa ropa obchoduje mierne nižšie po rozhodnutí OPEC+ zvýšiť ťažbu. Brent klesol k úrovni 71,78–71,90 USD, teda na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. WTI sa obchoduje okolo 68,47–68,72 USD. Zlato ustupuje po viac než 2 % raste z minulého týždňa a pod tlakom mierne silnejšieho dolára sa obchoduje okolo 4 151–4 172 USD za uncu. J.P. Morgan pritom vidí cieľ pre tretí štvrťrok na 4 300 USD. Striebro klesá približne o 1 % na 61,7–61,8 USD a zemný plyn stráca najviac zo všetkých komodít, takmer 2 %.
- Z firiem púta najväčšiu pozornosť Samsung Electronics. V utorok by mal oznámiť 18-násobný nárast prevádzkového zisku na približne 86 biliónov wonov, teda 56,35 miliardy USD, vďaka boomu pamätí pre AI. SK Hynix pripravuje vstup na burzu v USA v hodnote 28 miliárd USD. Delta Air Lines a PepsiCo tento týždeň začínajú sezónu tržieb v USA pred plným štartom bankovej výsledkovej sezóny v budúcom týždni.
- Bitcoin zostáva stabilný okolo 63 000–63 200 USD (+0,11 %) a na dnešné trhové udalosti reaguje len obmedzene.
- Kľúčovými udalosťami dnešnej seansy budú americký index ISM v službách o 16:00, prejavy Wallera a Lagardeovej na konferencii ECB a ďalší vývoj okolo jenu. Prípadný test úrovne 162,80 by mohol vyvolať intervenciu Tokia. V stredu sa pozornosť presunie k zápisnici zo zasadnutia Fedu a rozhodnutiu RBNZ, kde sa očakáva zvýšenie sadzieb na 2,50 %.
Denné zhrnutie: USA oslavujú Deň nezávislosti, Európa sa odráža
Tri trhy na sledovanie v budúcom týždni: OIL, US100, NZDUSD (03.07.2026)
US OPEN: Amerika oslavuje, futures rastú
EÚ zmierňuje ESG pravidlá 🚨 Chce tým uľaviť firmám a posilniť konkurencieschopnosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.